A cidade de Glendale pode fechar coiotes da praça principal devido a taxas de arena não pagas e contas de impostos em atraso

Glendale ameaça fechar Arizona Coyotes Fora da Gila River Arena devido a contas de impostos atrasadas e taxas de rinque não pagas, O atleta Aprender.

Em 3 de dezembro, o Departamento de Receitas do Arizona entrou com um pedido de garantia fiscal do Condado de Maricopa contra a IceArizona Hockey LLC, a empresa que possui os Coyotes, por mais de US $ 1,3 milhão em impostos estaduais e municipais não pagos. A cidade de Glendale, que está envolvida em uma longa disputa com Wolves sobre contas em atraso, já notificou a ASM, a administradora Gila River Arena e o chefe e CEO do Coyotes, Xavier Gutierrez, a revogar a licença comercial dos Coyotes.

Os lobos fizeram uma declaração para O atleta Na noite de quarta-feira, dizia: “Já iniciamos uma investigação para determinar como isso aconteceu, e as primeiras indicações são de que parece ser o resultado de um lamentável erro humano. Apesar de tudo, lamentamos profundamente o transtorno que isso causou. Faremos o possível que amanhã de manhã, o lobo do Arizona estará em todas as nossas contas e não deve nenhum imposto estadual ou local. Tomaremos medidas imediatas para garantir que nada como isso aconteça novamente. “

(os lobos já Explicação do atraso no pagamento de bônus aos jogadores como uma ‘falha no processo’ devido às realocações de pessoal e sublinhou a necessidade de “corrigir” os seus arranjos comerciais (quando questionado sobre o não pagamento de saldos devidos a fornecedores independentes e empreiteiros).

A cidade de Glendale deve cerca de US $ 250.000 em impostos municipais não pagos, de acordo com uma carta do gerente municipal Kevin Phelps a Gutierrez, sendo o valor restante devido ao estado. O aviso de garantia tributária estadual, obtido por meio de um pedido de registros públicos, confirma que os coiotes devem impostos que datam de junho de 2020.

De acordo com a notificação enviada à ASM e à equipe, os Coiotes terão até as 17h MST do dia 20 de dezembro para pagar as contas da pista devidas na temporada 2020-21, bem como a fatura fiscal em aberto. Se eles não tivessem liquidado as dívidas restantes até então, a cidade de Glendale instruiu para evitar que o pessoal da equipe acessasse a praça e escritórios dentro da praça usada como espaço administrativo. Os vendedores de anéis também serão encerrados.

O primeiro jogo em solo do Arizona após o prazo final de 20 de dezembro é 23 de dezembro contra Tampa Bay Lightning.

Os coiotes têm direito a uma audiência informal sobre o assunto se apresentarem um pedido por escrito dentro de 10 dias.

Phelps, o gerente da cidade de Glendale, disse que ligou NHL O comissário Gary Buttman na quarta-feira para atualizá-lo sobre a situação. Um porta-voz da liga não respondeu imediatamente a um e-mail pedindo comentários.

Em agosto, Glendale City Informe a equipe que eles irão cancelar o contrato de locação conjunta Para a Gila River Arena, essencialmente forçando os Coyotes a esvaziar a arena até 30 de junho do próximo ano, tornando a temporada 2021-22 a última temporada do clube nas instalações.

Este aviso de rescisão veio após vários meses de negociações entre a cidade e a equipe sobre os termos de extensão do aluguel e possíveis renovações para a praça. Registros públicos revelaram que o impasse ocorreu após vários avisos de saldos pendentes e vencidos devidos por Coyotes como parte do contrato de arrendamento.

Enquanto alguns observadores sentiram que a posição da cidade serviu de alavanca para trazer os lobos de volta à mesa de negociações, a cidade manteve-se firme em romper os laços com a equipe.

“Chegamos a este ponto sem volta”, disse Phelps. O atleta em agosto. “Não há flutuação.”

Em setembro, o Arizona Republic informou que os Coyotes haviam proposto um empreendimento de US $ 1,7 bilhão em Tempe, Arizona, que incluiria um rinque de hóquei. O atleta Entrei em contato com a cidade de Tempe para ver se as notícias de quarta-feira teriam algum impacto no processo de avaliação de propostas de desenvolvimento. A cidade respondeu: “A extensa diligência devida da cidade de Tempe para avaliar a resposta à RFP está em andamento.”

em fevereiro, O atleta Postou longa história Sobre Coyotes detalhando uma organização crivada de problemas internos, incluindo um ambiente de trabalho “tóxico” e uma série de questões financeiras, entre outras preocupações. Contas atrasadas e dívidas não pagas eram um tópico recorrente, com muitos fornecedores reclamando que não foram pagos ou foram pressionados a aceitar uma parcela significativamente reduzida do que deviam por serviços e / ou mercadorias.

