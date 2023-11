A celebração do Dia de Ação de Graças de Tiffany Trump mostra como ela é radicalmente diferente de seus irmãos

Se você comprar um produto ou serviço avaliado de forma independente por meio de um link em nosso site, SheKnows poderá receber uma comissão de afiliado.

Tiffany Trump Seu último lançamento mostra como É diferente Sobre o resto da família, principalmente no que diz respeito às festas de fim de ano.

Em 23 de novembro, a mãe de Tiffany Marla Maples Ela compartilhou um grupo de fotos em sua página do Instagram, mostrando as férias relaxantes de sua família. Ela compartilhou as fotos com a seguinte legenda: “🍁 Ação de Graças 🍁 Oh, a alegria dos momentos simples com amigos e familiares queridos. Obrigada Carmen, por nos receber enquanto trouxemos nossos pratos favoritos e compartilhamos sabores, orações e diversão! uma foto da minha família na Geórgia, de quem sentimos muita falta este ano, mas estamos tão felizes porque eles poderiam ficar juntos… Amo você, irmãzinha, Dean, o pequeno Liam e o papai Stan❣️.

Na primeira foto vemos Maples e Tiffany posando juntas em seu look casual, com Tiffany de camisa azul claro, jeans rasgado, faixa preta e mocassins. Em seguida, tiramos outra foto deles dentro da casa de Maples com suas amigas Annette Halfon e Carmen Anderson.

Agora, esta refeição aconchegante de feriado é completamente diferente do que vimos nos meio-irmãos de Tiffany. Enquanto estão todos na ensolarada Miami, seu irmão Eric Trump E uma irmã Ivanka Trump Resolvi aproveitar a diversão ao sol e passei mais o Dia de Ação de Graças na praia.

o carta de trunfo A escritora compartilhou uma série de fotos dela e de seus filhos na piscina A mansão deles custa US$ 24 milhões.

E a esposa de Eric Lara Trump Compartilhamos nossa viagem de Ação de Graças em família: com uma foto de família na praia com a legenda “Estilo de Ação de Graças na Flórida 🌊”.

Não mostra apenas isso Como os irmãos comemoram?Mas isso mostra pelo que eles são atraídos. Enquanto Eric e Ivanka postam nas redes sociais sobre o tempo que passam com a família em cargos importantes, Tiffany mantém isso privado apenas com sua família e amigos mais próximos.

Junto com isso, alguns Irmãos de Tiffany Ela decidiu usar o Dia de Ação de Graças para criticar duramente o presidente dos EUA, Joe Biden. (Basta visitar as páginas de Donald Trump Jr. e Lara no Instagram e você verá imediatamente do que estamos falando.)

Apesar de Reflexões sobre Tiffany estar mais próxima de alguns membros da famíliaEssas postagens mostram que ela é muito diferente de seus polêmicos irmãos.

