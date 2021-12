A Casa Branca reitera que os Estados Unidos estão prontos para agir se a Rússia invadir a Ucrânia

“Deixamos claro que haverá sérias consequências” se a Rússia atacar, disse a autoridade. O funcionário disse que as sanções seriam coordenadas de perto com aliados e parceiros dos EUA e prejudicariam gravemente a economia russa. Tal movimento também traria as capacidades da OTAN ainda mais perto Rússia

Em um comunicado postado no Twitter na quinta-feira, a secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, usou linguagem semelhante, enfatizando que qualquer incursão seria um “grave erro estratégico e será enfrentada com força, incluindo sanções coordenadas com nossos aliados”. Ela condenou a retórica “agressiva e inflamatória” da Rússia contra a Ucrânia e a OTAN, acrescentando que o apoio do Reino Unido à Ucrânia Foi “inabalável”.

Os Estados Unidos e a Rússia indicaram na quinta-feira que a bola está do outro lado quando se trata de impedir uma invasão da Ucrânia, mostrando poucos sinais de que um acordo diplomático seja tão iminente quanto o do presidente russo, Vladimir Putin. Continue acumulando tropas Perto da fronteira com a Ucrânia – apesar da advertência direta do presidente Joe Biden no início deste mês para diminuir a escalada.

Falando poucas horas após a maratona de entrevista coletiva de Putin no final do ano, na qual ele disse que as ações da Rússia dependerão de “os Estados Unidos e a Otan garantirem incondicionalmente a segurança da Rússia hoje e no futuro”, disse o funcionário dos EUA que o governo Biden estava pronto para discutir algumas das preocupações da Rússia.

Mas o funcionário disse que a Rússia fez algumas exigências, “eles sabem que nunca poderemos concordar com elas”. Em uma aparente repreensão à insistência das autoridades russas nos últimos dias de que eles só participam de negociações bilaterais com os Estados Unidos, a autoridade disse que qualquer diálogo “também deve ocorrer em plena coordenação com nossos aliados”. READ Gates parece estar dobrando sua afirmação de que Biden está errado nas principais questões de política externa há décadas No entanto, o funcionário disse: “O governo Biden está pronto para se envolver com a Rússia por meio de vários canais já no início de janeiro”. A data e a hora das discussões ainda não foram definidas. Putin culpa o Ocidente pelo aumento das tensões Em sua coletiva de imprensa anual de fim de ano na quinta-feira, Putin mudou quando questionado se a Rússia estava planejando uma invasão da Ucrânia. “Como os americanos reagiriam se implantássemos nossos mísseis em sua fronteira com o Canadá?” Ele disse a repórteres. “É uma questão de segurança e você conhece nossas linhas vermelhas.” “Eles nos enganaram descaradamente. Cinco ondas de expansão da OTAN. E aqui está você – eles estão agora na Romênia e na Polônia, com sistemas de armas”, acrescentou Putin. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, respondeu aos comentários de Putin na quinta-feira, dizendo: “Bem, os fatos são engraçados, e os fatos mostram que a única agressão que vemos nas fronteiras da Rússia e da Ucrânia são as intensificações militares dos russos e dos retórica hostil do líder da Rússia. ” Psaki acrescentou que a OTAN é “uma aliança defensiva e não agressiva. Não há provas em contrário, sugere-se qualquer coisa em contrário, dos Estados Unidos ou de membros da OTAN e, claro, os nossos esforços são para trabalhar e defender o nosso país . ” Parceiros da OTAN. Para aumentar a atividade diplomática em torno da crise, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, falou com Truss e com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na quinta-feira sobre a agressão russa e as consequências que estariam dispostos a impor no caso de uma invasão. Na quinta-feira, o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan falou com o chefe da Administração Presidencial da Ucrânia, Andrei Yermak, no qual ele discutiu “suas preocupações comuns e abordagem comum em relação ao aumento militar russo perto da fronteira com a Ucrânia”, disse a Casa Branca. O comunicado da Casa Branca disse que Sullivan “também afirmou o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a soberania e integridade territorial da Ucrânia”. READ Corpo afegão encontrado no trem de pouso de avião militar saindo do aeroporto de Cabul Movimentos agressivos de Moscou Mais unidades militares russas foram enviadas para a região da fronteira nos últimos dias, fontes familiarizadas com a inteligência disseram à CNN. As avaliações mais recentes da inteligência dos Estados Unidos colocam mais de 50 membros do chamado “grupo de batalhão tático” implantados na fronteira ucraniana e ao redor dela. Autoridades americanas e ucranianas também viram evidências de que a Rússia começou a desviar o transporte aéreo comercial e os sistemas ferroviários para apoiar o esforço militar, embora atividades aéreas e ferroviárias semelhantes fossem visíveis na primavera durante o recente aumento militar da Rússia, que acabou sendo retirado. A Rússia está exigindo garantias de segurança dos Estados Unidos e da Otan, incluindo uma promessa vinculativa de que a Otan não se expandirá para o leste e não permitirá que a Ucrânia se junte à aliança militar, de acordo com um esboço de proposta publicado online na semana passada pelo Ministério das Relações Exteriores russo. O alto funcionário do governo disse a repórteres na quinta-feira que “não planejamos negociar abertamente” e se recusou a revelar quais aspectos das propostas da Rússia estão abertos à negociação. “Espero obter nossa resposta substantiva nessas negociações” em janeiro, disse o funcionário. “Não respondemos objetivamente às propostas que foram feitas, a não ser para dizer … há claramente algumas coisas que foram propostas com as quais nunca chegaremos a acordo, e acho que os russos provavelmente sabem disso em algum nível. existem outras áreas onde podemos explorar o que é possível ”. Esta história foi atualizada com mais desenvolvimentos na quinta-feira.

Donald Judd da CNN contribuiu para este relatório.

