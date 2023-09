A Best Buy tem uma grande promoção neste fim de semana – as 15 melhores ofertas que recomendo

Acompanho ofertas todos os dias no Guia do Tom e, quando procuro os melhores descontos de fim de semana, a Best Buy geralmente é o primeiro lugar que verifico. O especialista em eletrônica tem um talento especial para oferecer grandes economias em tecnologia básica no fim de semana, e agora é esse o caso novamente.

Esteja você procurando uma TV OLED totalmente nova ou um Apple MacBook Pro de última geração, você definitivamente vai querer navegar pelas últimas ofertas de fim de semana da Best Buy. Existem literalmente centenas de ofertas disponíveis, mas a infinidade de opções pode ser um pouco esmagadora, então estou aqui para realmente escolher as melhores ofertas e compartilhar alguns dos meus favoritos pessoais, incluindo a TV LG C3 OLED de 55 polegadas por US$ 900 de desconto e o melhor SSD PS5 interno por US$ 89.

Você pode pensar que precisa esperar até a Black Friday antes de fazer grandes compras, mas a promoção de fim de semana da Best Buy prova que você não precisa esperar meses para começar a economizar em uma tecnologia mais vendida. Então, vamos mergulhar nos descontos. Aqui estão as 13 ofertas que recomendo na Best Buy neste fim de semana. Além disso, verifique nossa coleção de códigos de desconto da Best Buy para obter mais economia.

Melhores compras de fim de semana – escolhas do editor

As melhores ofertas atuais de laptops Chromebook

As melhores ofertas atuais de laptops Chromebook

As melhores ofertas atuais de laptops Chromebook