A barra de tarefas totalmente nova e confortável ao toque vem na versão mais recente do Windows 11

A Microsoft é conhecida por sua abrangente interface de tela sensível ao toque centrada em tablet com Windows 8A empresa passou praticamente todos os principais lançamentos do Windows desde então se afastando lentamente dessa decisão. Essa queda atingiu seu clímax Windows 11que removeu completamente os últimos resquícios do modo tablet que sobreviveram no Windows 10.

Mas as duas últimas compilações do Windows 11 Insider Preview aprimoraram os recursos de tela sensível ao toque do Windows 11. A versão foi lançada para usuários do canal Dev na semana passada Ele incluiu novos gestos, alterações em como as janelas de encaixe funcionam no modo tablet e algumas outras melhorias. E a Nova build lançada hoje Revisão completa da barra de tarefas para telas sensíveis ao toque.

O Windows 11 em sua forma atual adiciona mais espaço entre os ícones ao usar seu dispositivo como um tablet, mas a nova visualização vai além. Ao usar aplicativos, a barra de tarefas encolherá em uma faixa estreita na parte inferior da tela: ainda é longa o suficiente para mostrar seus ícones de relógio, rede, som e status da bateria, mas todos os aplicativos instalados e outros ícones da bandeja do sistema estão ocultos. Deslizar de baixo para cima na tela ou fechar uma janela de aplicativo traz uma nova versão maior da barra de tarefas com ícones e espaços maiores e mais fáceis de usar. A barra de tarefas desaparece novamente quando você inicia seu aplicativo.

Se você quiser experimentar esses recursos por conta própria, precisará usar dispositivos de tela sensível ao toque – o Windows 11 ainda não possui uma alternância de modo de tablet dedicado como o Windows 10. Em vez disso, o sistema operacional depende de sinais do seu hardware para habilitar e desative os ajustes da interface do usuário. Você deve ver a nova barra de tarefas automaticamente se usar Superfície No modo tablet, por exemplo, ou se você virar a dobradiça de um laptop conversível estilo ioga.

Imagem da lista por Andrew Cunningham