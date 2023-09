A armadura ucraniana penetrou na primeira das três trincheiras russas

As forças ucranianas treinam em um veículo Stryker. Através das redes sociais

Os blindados ucranianos romperam a trincheira externa da linha defensiva de três camadas da Rússia – a chamada “Linha Surovykin” – a oeste de Verbov, na região de Zaporizhzhya, no sul da Ucrânia.

Vídeos Do 56º Regimento de Assalto Aéreo da Rússia, que apareceu online na quarta-feira, retrata veículos de combate de infantaria ucranianos Marder e Stryker – quase certamente pertencentes à 82ª Brigada de Assalto Aéreo, com 2.000 homens – avançando para leste em direção a Verbov, passando pela primeira trincheira que segura as defesas. .

A artilharia russa teve como alvo a coluna ucraniana, aparentemente danificando ou destruindo um dos Strykers com rodas. Mas os ucranianos continuaram a avançar: camiões blindados conduziam atrás de veículos blindados de combate enquanto a força de assalto da 82ª Brigada alcançava a segunda trincheira.

Não está claro até que ponto a força ucraniana penetrou nas linhas russas e se permaneceu ou recuou. Mas este avanço, mesmo que breve, é uma má notícia para as forças russas no eixo que vai de Robotyn – libertado pelo 82.º Batalhão e pelas brigadas vizinhas em meados de Agosto – através de Tokmak em direcção a Melitopol ocupada pela Rússia, 80 quilómetros a sul.

Enquanto os ucranianos expulsavam os últimos russos de Robotin, o Kremlin, em desespero, realocou algumas das suas últimas reservas operacionais – na forma da 76ª Divisão de Assalto Aéreo da Guarda – de leste para sul. Se o 76º GAAD não conseguir impedir os ucranianos de romperem Verbov e continuarem o seu avanço em direcção a Tokmak e Melitopol, qualquer unidade Pode Pará-los?

O ataque da 82ª Brigada não foi precipitado. Depois de libertar dois robôs há um mês, o 9º Corpo Operacional da Ucrânia – que supervisiona várias brigadas bem equipadas no eixo Melitopol, incluindo as 46ª e 82ª Brigadas de Assalto Aéreo e a 47ª Brigada Mecanizada do Exército – fez uma pausa para reagrupar e reconsolidar as suas forças a sul do assentamento. .

Durante esta pausa, as primeiras divisões de reconhecimento ucranianas passaram pela linha de trincheira externa a noroeste de Verbov. Naquela época, os russos adquiriram o primeiro tanque Challenger 2 ex-britânico, 14 dos quais estavam equipados – ou armado– Companhia de Tanques da 82ª Brigada.

A brigada parece ter mantido os Challenger 2 a uma ou duas milhas atrás da linha de comunicação, usando-os como fogo móvel preciso e ao mesmo tempo protegendo-os de drones e minas. Mas um dos tanques de 69 toneladas e quatro homens atingiu uma mina enquanto mudava de posição ao sul de Verbove. Depois que seu movimento foi desativado, tornou-se um alvo fácil para um drone carregado com explosivos.

Se os 13 Challenger 2 restantes apoiaram o ataque de quarta-feira através da mais distante Linha Sorovikin, eles o fizeram de longa distância. Nenhum dos tanques apareceu nos vídeos russos.

Não deveria ser surpresa que os Marders de 31 toneladas e nove pessoas e os Strykers de 19 toneladas e 11 pessoas liderassem o caminho. Os batalhões de infantaria da 82ª Brigada operaram inicialmente 40 aeronaves de esteira ex-alemãs Marder e 90 aeronaves de rodas ex-EUA Stryker.

Nas 15 semanas após a Ucrânia ter lançado a sua contra-ofensiva no sul, a brigada perdeu pelo menos três aeronaves Stryker. Mas os alemães e os americanos comprometeram-se a fornecer muitos veículos de substituição: mais 60 Marders e cerca de uma centena de Strykers. Tudo isto significa que os veículos de combate de infantaria são menos valiosos que os veículos Challenger 2.

Paralelamente, a doutrina ofensiva ucraniana está a evoluir para se tornar mais centrada na infantaria. Enquanto o Corpo de Fuzileiros Navais Ucraniano, que luta no sudeste da Ucrânia, favorece forças de assalto mistas que combinam camiões blindados com tanques T-80 rápidos, o Exército e as forças de assalto aéreo no sudoeste da Ucrânia conduzem cada vez mais com os seus veículos e camiões e mantêm os seus tanques na retaguarda. para atirar. . apoia.

Isto ajuda a explicar por que as tripulações da 82ª Brigada descreveram seus Challenger 2 como “atiradores de elite” e por que vimos os canhões Leopard 2A6 de fabricação alemã da 47ª Brigada disparando seus canhões principais em grandes altitudes, como se fossem obuseiros.

Embora esses métodos possam ser pouco ortodoxos, não há como contestar os resultados. As forças ucranianas estão a avançar, embora lentamente, e ganharam equipamento pesado ao longo da primeira das três principais linhas de fortificações russas no sul.

Os vídeos do ataque de quarta-feira mostraram apenas o trabalho vital realizado pela artilharia ucraniana nos dias e semanas que antecederam o ataque. Os obuseiros e as equipas de lançamento de mísseis da Ucrânia são os heróis desconhecidos do contra-ataque. Ao combinar informações precisas com rifles de longo alcance e lançadores de foguetes fabricados no Ocidente, as baterias de artilharia fecharam com sucesso a lacuna tradicional no número de baixas entre atacantes e defensores.

Tradicionalmente, um exército atacante esperaria perder três pessoas ou veículos para cada pessoa (pessoa ou veículo) perdida pelo defensor entrincheirado. Mas graças, em grande parte, à sua artilharia, os atacantes ucranianos perderam menos Mais pessoas e veículos foram perdidos do que os defensores russos.