A Arábia Saudita acabou de dizer que agora está “aberta” à ideia de negociar em moedas diferentes do dólar americano – isso significa a ruína do dólar? 3 motivos para não se preocupar

A Arábia Saudita acabou de dizer que agora está “aberta” à ideia de negociar em moedas diferentes do dólar americano – isso significa a ruína do dólar? 3 razões para não se preocupar

O Fórum Econômico Mundial de 2023 está acontecendo há apenas alguns dias e já tivemos um vislumbre do futuro que as elites globais vislumbram para todos nós.

O ministro das finanças da Arábia Saudita, Mohammed al-Jadaan, surpreendeu os repórteres em Davos quando expressou a abertura do país rico em petróleo para negociar moedas ao lado do dólar americano pela primeira vez em 48 anos.

“Não há problemas em discutir como nossos acordos comerciais serão resolvidos, seja em dólares americanos, euros ou riais sauditas”, disse Al-Jadaan.

Seus comentários são o mais recente sinal de que países poderosos ao redor do mundo estão planejando “desdolarizar” a economia global.

Veja por que a substituição de dólares está ganhando popularidade e por que se livrar de dólares é mais fácil dizer do que fazer.

Rebelião contra o dólar

O domínio do dólar no comércio global e nos fluxos de capital remonta a pelo menos 80 anos. Nas últimas oito décadas, os Estados Unidos foram a maior economia do mundo, a entidade política mais influente e a potência militar mais poderosa.

No entanto, economistas de outros países estão cada vez mais preocupados com o fato de o país ter “consolidado” essa posição de força nos últimos anos, segundo a CBC. Os Estados Unidos impõem sanções para punir países em conflito, ameaçam desvalorizar sua moeda para vencer guerras comerciais e alavancá-los para sustentar sua economia às custas do resto do mundo.

Sem surpresa, esses movimentos inspiraram uma reação da China, Rússia e outros países proeminentes.

Na 14ª Cúpula do BRICS, no ano passado, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou medidas para criar um novo “padrão monetário internacional”. Enquanto isso, a China está pedindo aos principais produtores e exportadores de petróleo que aceitem pagamentos em yuan.

Essa rebelião contra o dólar americano pode corroer parte de sua alavancagem, mas há razões para acreditar que o domínio da moeda americana continuará.

Substituir o dólar será difícil

O domínio do dólar americano é subestimado. No final de 2022, o dólar representava 59,79% de todas as reservas estrangeiras. Em comparação, o euro representa 19,66%, enquanto o renminbi chinês representa apenas 2,76% das reservas globais.

China pode expandir sua participação no mercado vinte vezes Ele ainda fica atrás do dólar americano por uma ampla margem.

Simplificando, substituir o dólar americano por reservas cambiais é mais fácil falar do que fazer.

Outros países têm muito a alcançar

O status da moeda de reserva está intimamente relacionado ao tamanho da economia do país emissor. Em outras palavras, a maior economia geralmente tem status de moeda de reserva.

Durante o século XIX, a libra britânica era a moeda de reserva mundial porque as colônias do Império Britânico precisavam dela para o comércio. Ao longo do século passado, o dólar americano dominou porque a economia dos EUA é de longe a maior.

O crescimento da China desacelerou nos últimos anos e alguns acreditam que nunca ultrapassará os Estados Unidos. Enquanto isso, a Rússia tinha a 11ª maior economia antes de invadir a Ucrânia, apesar de ser menor em tamanho econômico do que a Califórnia ou o Texas sozinhos.

E a Índia está crescendo rapidamente, mas precisaria crescer 628% para igualar o PIB dos Estados Unidos hoje. Isso pode levar 25 anos.

A liderança econômica da América simplesmente não pode ser superada.

Os Estados Unidos ainda vão ficar bem

A última razão pela qual os americanos não devem se preocupar com a perda de alavancagem do dólar é que o pior cenário não é tão ruim. Alguns analistas acreditam que o futuro pode ser multilateral.

Os Estados Unidos podem perder influência em alguns setores da economia global, mas não perdem sua hegemonia em todos os lugares. Por exemplo, o yuan chinês pode se tornar mais importante para o comércio e pagamentos transfronteiriços, mas o dólar pode continuar sendo a moeda de reserva preferida dos bancos centrais dos países desenvolvidos.

Isso está longe de ser um pesadelo econômico para os americanos.

