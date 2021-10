A Apple Wallet agora permite que os usuários adicionem um cartão de vacina COVID-19

A Apple agora permite que os usuários adicionem seu cartão de vacina COVID-19 ao aplicativo Wallet para acessar facilmente seu guia de vacinação.

A nova atualização veio depois que a Apple anunciou no mês passado que o faria atualização do iOS em breve Permite que os usuários baixem e armazenem registros de saúde verificáveis ​​no aplicativo Wallet, incluindo registros de vacinação COVID-19.

de acordo com EUA hojeO recurso foi lançado segunda-feira com o sistema operacional iOS 15.1 da Apple. Atualizar.

Uma vez que os cartões de vacina são adicionados ao aplicativo Wallet, eles podem ser vistos e enviados a qualquer momento, de acordo com declaração da Apple. A frente do cartão contém o nome do usuário, o tipo de vacina que recebeu, as datas das doses administradas, o emissor e um código QR.

No entanto, os detalhes completos do cartão não podem ser acessados ​​até que o dispositivo seja desbloqueado por meio do ID Facial, Touch ID ou senha.

Além disso, os cartões de vacina não podem ser compartilhados com outros usuários do iPhone, iPod Touch ou Apple Watch, de acordo com a empresa.

Os cartões de vacinas podem ser carregados para o aplicativo por meio de um código QR de um provedor de uma vacina ou teste COVID-19, por meio de um arquivo para download com registros de saúde verificados de um provedor ou de um histórico de vacinação verificável existente no aplicativo Saúde, de acordo com Para uma empresa.

A Apple também anunciou que, com a atualização do iOS 15, os usuários podem armazenar versões verificáveis ​​de sua vacina COVID-19 e registros de resultados de testes no aplicativo de saúde da empresa em iPhones e iPod Touches.

Os registros da vacina e os resultados dos testes são baixados em um formato verificável e assinados digitalmente pelo fornecedor da vacina ou do teste, de acordo com a empresa.

A Apple disse que o programa é “semelhante a fornecer documentos em papel com um selo oficial”.