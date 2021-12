A Apple lançou hoje o iOS 15.2 e o iPadOS 15.2, a segunda grande atualização para iOS e iPad 15 Sistemas operacionais lançados em setembro de 2021. iOS 15.2 chega um mês depois Lançamento iOS 15.1.

As atualizações do iOS e iPadOS 15.2 podem ser baixadas gratuitamente e o software está disponível em todos os dispositivos elegíveis via OTA no aplicativo Ajustes. Para acessar o novo software, vá para Configurações> Geral> Atualização de software. Pode levar algum tempo para que a atualização seja distribuída para todos os usuários.

O iOS 15.2 adiciona o Relatório de privacidade do aplicativo, um recurso projetado para permitir que você saiba com que frequência os aplicativos acessam informações com permissão restrita, como sua câmera e microfone, além de permitir que você veja a quais domínios os aplicativos e sites se conectam para que você possa monitorar o que está acontecendo nos bastidores .

A atualização inclui segurança de comunicação para dispositivos de propriedade de crianças e Apple Music O plano de voz, além de apresentar contatos legados para gerenciar seus dados após sua morte, e adiciona melhorias para acharEsconda meu e-mail e muito mais. Aqui estão as notas de lançamento completas da Apple para a atualização do iOS 15.2:

O iOS 15.2 adiciona o Apple Music Voice Plan, um novo nível de assinatura que fornece acesso à música com o Siri. Esta atualização também inclui um relatório de privacidade do aplicativo, novos recursos de segurança para crianças e pais em mensagens e outros recursos e correções de bugs para o seu iPhone. Apple Music Voice. Plano Apple Music Voice Plan é um novo nível de assinatura que permite acessar todas as músicas, listas de reprodução e estações no Apple Music usando Siri

Just Ask Siri sugere músicas com base em seu histórico de audição e seus gostos ou desgostos

Tocar novamente permite que você acesse a lista de músicas reproduzidas recentemente Privacidade O Relatório de privacidade do aplicativo em Configurações permite que você veja quantas vezes os aplicativos acessaram sua localização, fotos, câmera, microfone, contatos e muito mais nos últimos sete dias, bem como a atividade de rede Mensagens A configuração de Segurança de conexão dá aos pais a capacidade de habilitar avisos para crianças ao receber ou enviar imagens que contenham nudez

Avisos de segurança contêm recursos úteis para crianças quando recebem imagens que contêm nudez Siri e pesquisa Orientação expandida no Siri, Spotlight e Safari Search para ajudar crianças e pais a se manterem seguros online e obter ajuda em situações inseguras identificação da Apple Digital Legacy permite designar pessoas como contatos legados para que possam acessar sua conta iCloud e informações pessoais se você morrer Câmera O controle de imagem macro para alternar para a lente ultra-grande angular para tirar fotos macro e vídeos pode ser ativado em Ajustes no iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max App de TV A guia Loja permite navegar, comprar e alugar filmes e programas de TV em um só lugar Carplay Mapa da cidade aprimorado no Apple Maps com detalhes de rota, como faixas de conversão, canteiros centrais, ciclovias e trilhas para cidades com suporte Esta versão também inclui as seguintes melhorias para o seu iPhone: Hide My Email está disponível no aplicativo Mail para assinantes do iCloud + para criar endereços de e-mail únicos e aleatórios

Find My pode localizar seu iPhone por até cinco horas quando você estiver em Power Reserve

As ações permitem que você veja a moeda de um índice e veja o desempenho acumulado no ano ao visualizar os gráficos

Lembretes e notas agora permitem que você exclua ou renomeie marcas Esta versão também inclui correções de bug para o seu iPhone: O Siri pode não responder enquanto o VoiceOver está ligado e o iPhone está bloqueado

As imagens ProRAW podem parecer superexpostas quando visualizadas em aplicativos de edição de imagens de terceiros

As cenas de porta de garagem do HomeKit do CarPlay podem não funcionar quando o iPhone está bloqueado

O CarPlay pode não atualizar as informações de Reprodução Agora para determinados aplicativos

Aplicativos de streaming de vídeo podem não carregar conteúdo em modelos de iPhone 13

Os eventos da agenda podem aparecer no dia errado para usuários do Microsoft Exchange

Para uma visão geral completa de todos os recursos disponíveis em iOS 15, nós temos iOS 15 Custom Roundup.