A Apple é a “criadora de reis” e a Microsoft estava preparada para esconder o “Bing”: Nadella lança uma bomba noticias do mundo

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, testemunhou na segunda-feira como testemunha do Departamento de Justiça dos EUA em um julgamento antitruste histórico contra a Alphabet, empresa-mãe do Google. O Departamento de Justiça alega que o Google, que controla cerca de 90% do mercado de buscas, abusou do domínio do seu onipresente mecanismo de busca para sufocar a concorrência e a inovação às custas dos consumidores. O governo argumentou que o Google pagava ilegalmente US$ 10 bilhões por ano a fabricantes de smartphones como a Apple, operadoras de telefonia móvel como a AT&T e outras para serem o mecanismo de busca padrão em seus dispositivos, a fim de permanecer no topo.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, chega ao tribunal federal em 2 de outubro de 2023 em Washington, DC. (Imagens Getty via AFP)

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}}

Aqui está o que Satya Nadella tinha a dizer em um tribunal lotado em Washington, DC:

Nadella disse que nunca poderia competir com o gigante dos mecanismos de busca, em grande parte por causa de seus acordos com a Apple.

“Você pode chamar isso de popular, mas para mim é dominante”, disse Nadella aos advogados do Google durante tensos interrogatórios.

Ele disse que os métodos injustos usados ​​pelo Google levaram ao seu domínio como mecanismo de busca, frustrando o software concorrente de sua empresa, o Bing.

“Somos uma das alternativas, mas não somos a alternativa”, disse Nadella.

Nadella revelou que a Microsoft estava disposta a esconder a marca de seu mecanismo de busca “Bing” nos dispositivos da Apple Inc. Para garantir um acordo com a fabricante do iPhone. Nadella disse que obter este lugar virtual da Apple seria uma “virada de jogo”.

{{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} {{^userSubscribed}} {{/userSubscribed}} “Quem quer que eles escolham, eles o fazem rei.”

O CEO da Microsoft reclamou que o Google estava bloqueando o conteúdo com acordos caros e exclusivos com os editores, quando os gigantes da tecnologia competiam por grandes quantidades de conteúdo necessário para treinar a inteligência artificial.

“Quando me reúno com os editores agora, eles dizem que o Google assinará esse cheque e é exclusivo e você tem que igualá-lo”, disse ele.

Nadella disse que agora teme que o Google consiga usar seu domínio na pesquisa para poderosos provedores de conteúdo que são essenciais para treinar modelos generativos de IA.

“Estou muito preocupado, apesar do meu entusiasmo, que este ciclo vicioso possa tornar-se ainda mais vicioso”, disse Nadella.