A AMD afirma que a Radeon RX 6500 XT é intencionalmente ruim para minerar criptomoedas

A AMD começará a vender sua mais recente GPU de orçamento, que é Radeon RX 6500 XT, em 19 de janeiro. Seu preço de varejo é $ 199. Mas a escassez persistente de GPUs, causada em parte por criptomoedas e especuladores que pegam todas as cartas que podem conseguir, muitas vezes torna a obtenção delas impossível. Que A placa de vídeo está em sua lista de preços no ano passado.

Se o 6500 XT é diferente depende em parte da tela, mas também parece que a AMD projetou a placa para torná-la intencionalmente menos atraente para os mineradores, ao mesmo tempo mantendo sua utilidade como placa de vídeo de nível básico. Falando a repórteres em uma mesa redonda para a imprensa no início desta semana, a VP da AMD Radeon, Laura Smith, falou sobre como o 6500 XT foi “aprimorado” para jogos (uma cópia de um artigo agora excluído do PCWorld foi aparentemente preservada). aqui)

“Nós realmente melhoramos este jogo para ser o número um neste mercado-alvo”, disse Smith. “E você pode ver isso da maneira como configuramos a parte. Mesmo com os quatro GB de um buffer de quadro. Este é um tamanho de quadro temporário muito bom para a maioria dos jogos AAA, mas não é particularmente atraente se você estiver fazendo blockchain- atividades de tipo ou atividades de mineração. ”

Na verdade, se você olhar para Folha de especificações de 6500 XT, você notará algumas coisas que se destacam em comparação com A última geração do RX 5500 XT. Para começar, não existe uma versão de 8 GB do 6500 XT. O 6500 XT também usa uma interface de memória de 64 bits, o que é muito raro em GPUs modernas – às vezes você a verá em GPUs de laptop de baixo custo, como GeForce MX 450, mas as GPUs discretas lançadas nas últimas duas gerações se mantiveram principalmente nas interfaces de memória de 128 bits, no mínimo. Ambas as decisões tornam o 6500 XT ruim para a mineração Ethereum em particular, visto que Precisa de mais de 4 GB de RAM de vídeo E Gosta muito de largura de banda de memória.

Para compensar a interface de memória mais lenta e ajudar a placa a competir com as placas da classe RX 570 que a AMD deseja substituir, a AMD aumentou a velocidade do clock do RX 6500 XT. A frequência máxima de reforço é 2815 MHz, a partir de 1845 MHz no RX 5500 XT. Mesmo o nível mais alto do 6900 XT aumenta apenas até 2250 MHz – ele tem muito hardware de GPU e mais largura de banda de memória para trabalhar em primeiro lugar.

A Nvidia também tomou medidas para limitar as capacidades de mineração das GPUs, especialmente quando Relançar versões “LHR” (ou de baixa taxa de hash) das placas da série RTX 3000 meados de 2021. Mas o hardware principal ainda pode melhorar as taxas de hash, e os designers de mineração usaram de tudo, desde BIOS alternativas para programa especial para Motoristas de buggy Para restaurar o desempenho de mineração desses cartões ou parte deles. O 6500 XT não deveria ter esses problemas – geralmente não é possível hackear mais RAM de vídeo em uma placa de vídeo. O que resta é se as decisões de design que tornam o 6500 XT abaixo do ideal para mineração Além disso Torne-o abaixo do ideal para jogos.