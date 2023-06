A África do Sul está considerando opções para um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional para o potencial visitante Putin

JOHANESBURGO (Reuters) – A África do Sul está considerando suas opções para um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional para o presidente russo, Vladimir Putin, se ele aceitar um convite para participar da cúpula do BRICS em agosto, disse uma autoridade do governo sul-africano.

Como membro do Tribunal Penal Internacional, a África do Sul seria teoricamente obrigada a prender Putin sob um mandado emitido pelo tribunal em março, que o acusou do crime de guerra de deportar crianças à força do território ocupado pela Rússia na Ucrânia.

Moscou nega essas alegações. Um alto funcionário russo também jogou água fria na ideia de transferir a cúpula para a China.

A África do Sul já havia convidado Putin em 25 de janeiro para uma reunião de 22 a 24 de agosto em Joanesburgo de líderes das economias emergentes do BRICS, compreendendo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Não houve uma decisão firme”, disse Zane Dangor, diretor-geral do Departamento de Relações Internacionais, acrescentando que os ministros responsáveis ​​pelo assunto se reunirão em breve para analisar um relatório que delineie as opções.

Um alto funcionário do governo, falando sob condição de anonimato, disse na quarta-feira que uma opção que está ganhando força entre as autoridades sul-africanas é pedir à China, ex-presidente do grupo, para sediar a cúpula.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse na quinta-feira que os relatos de que a cúpula do BRICS seria retransmitida para a China a partir da África do Sul eram falsos, informou a Interfax.

O Kremlin disse na terça-feira que a Rússia participaria no “nível apropriado”.

O ex-presidente Thabo Mbeki, cujas opiniões sobre relações internacionais dominam os funcionários do governo, disse em uma entrevista em 25 de maio à estação de rádio 702 que é improvável que a cúpula ocorra na África do Sul.

“Por causa de nossas obrigações legais, temos que prender o presidente Putin, mas não podemos fazer isso”, disse Mbeki.

O vice-ministro Obed Babila disse à BBC na terça-feira que a África do Sul planeja aprovar uma legislação que dê a Pretória a opção de decidir se prende ou não os líderes procurados pelo TPI.

Babila não respondeu aos pedidos de comentário. No entanto, um funcionário do Ministério da Justiça, que falou sob condição de anonimato, disse que não haveria tempo suficiente para que tal lei fosse aprovada pelo Parlamento antes da cúpula.

A África do Sul emitiu na segunda-feira imunidade diplomática a todos os líderes que participaram da reunião e reunião dos ministros das Relações Exteriores do BRICS na Cidade do Cabo nesta semana. O Departamento de Relações Internacionais disse que este é um procedimento padrão para todas as conferências internacionais na África do Sul.

“Estas imunidades não invalidam qualquer mandado que possa ter sido emitido por qualquer tribunal internacional contra qualquer pessoa presente na conferência”, disse o porta-voz do ministério Clayson Monyella.

A África do Sul já havia expressado sua intenção de se retirar do Tribunal Penal Internacional após protestos contra o fracasso em prender o ex-presidente sudanês Omar al-Bashir, procurado por acusações de genocídio, quando participou de uma cúpula da União Africana em Joanesburgo em 2015.

O governante Congresso Nacional Africano decidiu em dezembro que a África do Sul deveria abandonar o processo e tentar provocar mudanças no TPI a partir de dentro.

Reportagem de Carien du Plessis; Edição de Olivia Komwenda Mtambo, Edmund Blair e Sharon Singleton

