9 dos jogos indie mais incríveis para sua lista de desejos do Steam

Ei, sente-se e ei, é hora de um pouco de Indiegeddon! É aqui que eu desvio completamente minha atenção kotaku Com uma equipe de férias grelhando e dominando o site com jogos independentes que, de outra forma, lutam para obter cobertura dos principais sites de jogos. Você, por sua vez, comprou todos esses jogos em sua lista de desejos, causando uma revolução total na indústria que viu todos os editores AAA serem descartados e os desenvolvedores independentes enriquecidos e responsáveis.

Os 10 jogos Steam Deck mais jogados: lançamento em janeiro de 2023

Aqui estão as advertências usuais: na grande maioria dos casos, não joguei esses jogos e não posso garantir sua qualidade. Isso ocorre principalmente porque a maioria deles ainda não foi lançada. EU Ele explodiu no Indy Horn No fim de semana, convidamos os desenvolvedores de jogos desconhecidos ou desconhecidos a me enviar alguns detalhes, para que possamos dar uma dica kotaku chocado.

Se você clicar no botão “lista de desejos” do Steam em projetos que achar interessantes, estará fazendo um grande favor aos desenvolvedores: informando o algoritmo da Valve sobre isso. Se você comprar os jogos assim que eles forem lançados, você mudará o mundo. Com isso em mente, vamos abordar o primeiro lote.

Uma história detalhada do xadrez

Jogos de repetição

Um dos meus jogos favoritos é a mitologia do xadrez, e Uma história detalhada do xadrez Ansioso para fazer isso muito bem. Na verdade, apenas para citar a página do Steam, “Na verdadeira tradição do xadrez, construa castelos, explore masmorras, cultive nabos e pegue o xeque-mate de uma árvore”. Ele também promete que podemos “encontrar respostas para questões sombrias de xadrez, como por que a peça do cavalo se move em forma de L”.

Este é um jogo de estratégia de construção de cidades e um jogo que finalmente reconhece sua peça de xadrez não dita, o Fantasma. Foi anunciado este mês, então ainda não há data de lançamento, mas você já pode colocá-lo em sua lista de desejos.

Desenvolvedor: Jogos de repetição

Fora: quase

Lista de Desejos: vapor

casa do funil

Gerador de jogos aleatórios

Eu não sabia o quanto precisava brincar sobre ser um esfregão de esponja até ver o trailer casa do funil. Um jogo em que você também pode jogar como uma chave de fenda. ou um ovo.

Trata-se de empurrar essas coisas geralmente delicadas pela casa, coletar chaves e desbloquear novas áreas. E parece ridiculamente charmoso, tudo criado por uma equipe de duas pessoas. A questão é: eles podem resistir a ficar ricos com o DLC Sponge Daddy?

Desenvolvedor: Gerador de jogos aleatórios

Fora: Final de 2023

Lista de Desejos: vapor

Onde os pássaros dormem

pezinhos tranquilos

Uma aventura em texto, com uma bela arte, na qual você joga não como o personagem principal, mas como sua mente subconsciente? OK! esse Onde os pássaros dormemum projeto incrivelmente ambicioso, no qual você tenta influenciar as decisões do “terrível contrabandista, o vil e o implacável”, embora seja para o bem ou para o mal, depende de você.

Que premissa absolutamente fantástica, de um desenvolvedor de duas pessoas com um grande nome: Quiet Little Feet. Há uma demonstração no SteamOnde a escrita e a dublagem são ótimas.

Desenvolvedor: pezinhos tranquilos

Fora: TBD

Lista de Desejos: vapor

DepowerBall

Mega jogos de poder

DepowerBall É um jogo de equipe de tela única para quatro jogadores, onde os jogadores votam em uma combinação de poderes para cada partida e, em seguida, eliminam quem vencer.

O vídeo acima tem algumas fotos excelentes de pessoas jogando na vida real, e a empolgação e o clima que o acompanham, o que torna as coisas muito convincentes. Isso se deve em grande parte à diversão de votar para tirar poderes de quem ganha uma rodada, obrigando as pessoas a se adaptarem rapidamente.

Desenvolvedor: Mega jogos de poder

Fora: Final do verão de 2023

Lista de Desejos: vapor

Preguiças Turbo

Jogos RainStyle

Você sabe como sempre fazer como você quer uma versão de Mario Kart Isso se passa em um deserto apocalíptico onde você dirige enormes buggies a vapor e destrói violentamente todos os outros pilotos? Bem, você pode finalmente parar de reclamar, porque a contradição em palavras Preguiças Turbo aqui.

Com upgrades e boosters, você pode transformar sua enorme lata de metal em uma máquina de corrida, bem como uma máquina altamente destrutiva. O jogo foi lançado no final do ano passado, mas apesar de uma série de críticas positivas dos jogadores, foi completamente ignorado pela imprensa de jogos.

Desenvolvedor: Jogos RainStyle

Fora: agora

Ele compra: vapor

Contos Seiko

Ace Entretenimento

Não é um Indiegeddon real até que haja pelo menos um simulador de agricultura. Aqui vem de uma forma extraordinariamente dramática Contos Seikojogo de fazenda E Lute contra as ameaças dos deuses antigos.

Isso é uma fantasia profunda, principalmente inspirada em contos folclóricos asiáticos, mas com algumas criaturas ocidentais como vampiros também. Masmorras, quebra-cabeças e até multijogador apresentarão trabalho lado a lado – você sabe – em sua fazenda.

Desenvolvedor: Ace Entretenimento

Fora: 2024

Lista de Desejos: vapor

Salvo: Áries

Rosemilk Studio

Após o sucesso do Kickstarter do ano passado, um romance visual romântico Salvo: Áries Há ainda um longo caminho a percorrer. Essa data de lançamento de 2025 pode fazer com que pareça algo a ser deixado de lado, até que você saiba que está lá. Já é uma demonstração que você pode jogar agora.

Salvo: Áries É um otome que começa matando o protagonista do jogo. Pode parecer um pouco deprimente, mas parece que a vida após a morte lhe proporcionará muitas oportunidades emocionantes. Ah, e ela também é uma ceifadora agora.

Desenvolvedor: Rosemilk Studio

Fora: Primeiro trimestre de 2025

Lista de Desejos: vapor

Reino da Super Fantasia

Reino da Super Fantasia

Você pode não ter se perguntado o que poderia acontecer se combinasse Os colonos com Vampiros sobreviventesmas agora eu sugeri que você quer saber. Reino da Super Fantasia É aquele playground, onde você trabalha para construir seu reino, entre ataques de invasores. É uma ótima ideia, e o primeiro exemplo de uma reviravolta contra O olhar que vi até agora.

lá Demonstração no Steam que acaba de ser lançado, embora nenhuma data de lançamento tenha sido anunciada.

Desenvolvedor: Congelar cerveja

Fora: TBD

Lista de Desejos: vapor

estúdio de caligrafia

O trailer acima é tão bom atraente para mim. Adoro a arte, adoro os sons, adoro a dublagem e adoro a maneira como você interage. Na verdade, há mais 20 minutos para assistir via Alpha Beta Gamerou você mesmo pode executá-lo através da introdução do jogo no Steam. O que estou prestes a fazer, porque isso soa como tudo que eu quero.

Phoenix Springs é uma aventura sombria, aparentemente deliberadamente leve em detalhes, mas com uma estética que quero usar para decorar minha casa.

Desenvolvedor: Calligram Studios

Fora: verão 2023

Lista de Desejos: vapor