70 episódios do podcast de Joe Rogan desaparecem do Spotify à medida que surge nova controvérsia

Imagens Getty



O Spotify parece ter removido quase 70 episódios do podcast Joe Rogan Experience, onde vídeos de seu apresentador usando insultos raciais em programas anteriores se tornaram virais nas mídias sociais. A notícia ocorre em meio a um protesto liderado por músicos do Spotify por permitir que o podcast de Rogan espalhe informações erradas sobre o COVID-19.

Esta semana, a cantora vencedora do Grammy India.Arie, que retirou seu catálogo do Spotify, Mútuo Um vídeo de compilação do Instagram que mostra Rogan proferindo um insulto racial em vários episódios anteriores de seu programa. Ela reconheceu que os clipes podem ser retirados do contexto, mas disse que Rogan não deveria usar tais insultos sob nenhuma circunstância. Ela também postou uma mensagem dizendo que Rogan era um problema não apenas por causa de suas entrevistas sobre o COVID, mas também porque “Sua linguagem é sobre raça. “

O apresentador do podcast, que em 2020 assinou um acordo no valor de mais de US$ 100 milhões para distribuir seu programa exclusivamente no Spotify, foi ao Instagram durante a noite para se desculpar. “Eu definitivamente não estava tentando ser racista”, disse Rogan Ele disse, “E eu certamente nunca iria querer ofender alguém para entreter algo tão estúpido quanto o racismo.” Rogan disse que concordou em não usar tais insultos, independentemente do contexto.

O pedido de desculpas veio logo depois que um site feito por fãs descobriu que quase 70 episódios do podcast não estavam mais disponíveis no Spotify. Localização, JREM está faltandoA API do Spotify é usada para comparar os episódios disponíveis com um banco de dados de todos os episódios gravados.

O Spotify excluiu anteriormente episódios de podcasts por violação Políticas de conteúdo. A CNET não pode confirmar uma ligação entre os vídeos atualmente em circulação e o desaparecimento de episódios. Nem Spotify nem Rogan responderam aos pedidos de comentários. Em seu vídeo de desculpas, Rogan disse que em um ponto ele deletou um certo episódio de podcast devido ao que ele descreveu como um comentário estúpido e racista que ele fez desajeitadamente.

Vem nova polêmica e aparentes remoções em meio a essa Maior preocupação com o podcast de Rogan Serve como plataforma para desinformação sobre o coronavírus. O roqueiro Neil Young e o ícone popular Joni Mitchell Eles retiraram suas músicas do Spotify depois Uma carta aberta assinada por mais de 250 profissionais médicos, pesquisadores e professores Ele apontou o podcast como evidência de que o serviço de streaming estava ajudando a promover a desinformação.

O CEO Daniel Eck defendeu a listagem de Rogan e disse à A prefeitura da empresa Que os podcasts foram vitais para o sucesso do Spotify.

“Se queremos uma chance de realizar nossas ambições ousadas, isso significa ter conteúdo no Spotify com o qual muitos de nós podem não se orgulhar de estar envolvidos”, disse Ike durante a prefeitura. “Nem tudo está bem, mas haverá opiniões, ideias e crenças com as quais discordamos fortemente e até nos deixarão com raiva ou tristes.”