40 pessoas ficaram feridas depois que um avião da Air Europa passou por forte turbulência e foi desviado para o Brasil

Quarenta pessoas ficaram feridas, algumas gravemente, depois que um voo da Air Europa da Espanha para o Uruguai passou por forte turbulência, forçando-o a ser desviado para o Brasil, disseram autoridades.

A companhia aérea brasileira disse que o voo UX045 sofreu turbulência “severa” na manhã de segunda-feira, mas pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Natal, em São Gonçalo do Amarante. O avião solicitou um pouso de emergência aproximadamente às 2h32, horário local, segundo o aeroporto.

O aeroporto confirmou à ABC News na noite de segunda-feira que trinta pessoas receberam cuidados médicos no aeroporto, enquanto dez foram levadas ao hospital para exames adicionais.

@Natalia_Gimino

@Natalia_Gimino

A Air Europa confirmou à ABC News na manhã de terça-feira que sete passageiros permaneciam hospitalizados em estado grave, mas sem risco de vida.

A companhia aérea disse que alguns passageiros caíram em direção ao teto da cabine.

Vídeos dos passageiros do avião mostraram danos à cabine do avião e passageiros feridos usando colar cervical, deitados de costas no corredor. Em um vídeo, um homem pode ser visto pendurado em um compartimento superior, embora não esteja claro como ele foi parar ali.

O avião saía de Madrid-Barajas e seguia para o Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu, no Uruguai, quando ocorreu o acidente, segundo a companhia aérea. A companhia aérea afirmou que o Aeroporto de Natal é o aeroporto mais próximo para atender às necessidades médicas dos passageiros.

“Devido à natureza dos distúrbios e por razões de segurança, foi decidido desviar o voo para o Aeroporto Internacional de Natal, no Brasil”, informou a companhia aérea.

@Natalia_Gimino

O Boeing 787-9 Dreamliner transportava 325 passageiros na época.

A Air Europa informou que os passageiros que estavam em boas condições foram levados para Recife, onde chegou um avião que saiu de Madri na manhã de terça-feira para continuar viagem com destino a Montevidéu.

A companhia aérea disse que o avião original não está em uso e será inspecionado.

O acidente ainda está sob investigação.