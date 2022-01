4 mulheres morreram sufocadas por comer bolos de arroz no Ano Novo, enquanto a tendência mortal continua no Japão

Mochi em um prato no Japão em 29 de dezembro de 2021. Lars Nicolaysen Alliance / imagem via Getty Images



A tendência sombria do Ano Novo continuou no Japão, já que quatro mulheres morreram por causa dos tradicionais bolos de arroz e mais 12 pessoas foram hospitalizadas, relatou o Asahi Shimbun. mencionado. Funcionários do corpo de bombeiros disseram que as mulheres que morreram estavam na casa dos 80 anos. O jornal afirma que 11 dos internados são idosos e uma pessoa tem menos de 40 anos.

asfixia mochi – A tradicional iguaria doce e pegajosa serviu para celebrar o Ano Novo – tão popular que o Departamento de Polícia de Tóquio local na rede Internet Ofereça dicas sobre como ajudar alguém com comida presa na garganta.

As autoridades alertam anualmente as pessoas para não cortar bolos de arroz pegajosos em pedaços menores para torná-los mais fáceis de mastigar, especialmente para idosos e crianças. As pessoas também são aconselhadas a comer devagar.

Apesar dos avisos públicos, petiscos feitos com arroz cozido no vapor fizeram com que isso acontecesse morte sufocante Quase todos os anos, principalmente entre os idosos. Em 2015, Acredita-se que nove pessoas morreram Participe das tradições culinárias anuais.

Mochi é um alimento básico no cardápio de festas do ano novo japonês. Mas pãezinhos pegajosos, grelhados ou cozidos em caldo ou com feijão doce, podem facilmente ficar presos na garganta das pessoas, bloqueando a respiração.

De acordo com a carta de 2020 na revista médica ressuscitação, o mochi é responsável por até 13,9% dos casos de obstrução por corpo estranho das vias aéreas (FBAO) no Japão. Em Tóquio, 482 pacientes foram hospitalizados após engasgar com bolos de arroz durante um período de cinco anos.

Em 2001, uma mulher salvou a vida de seu pai quando Eu usei um aspirador de pó Para tirar o mochi da garganta do velho de 70 anos.

Neste sábado, 13 de dezembro de 2014, foto, um menino come um bolo de arroz fresco, ou “mochi”, embrulhado em uma folha de pia apimentada, ou “nori”, em um jardim durante uma coleta de riacho de arroz, parte do anual preparação para a celebração da véspera de ano novo em um parque em Yokohama, perto de Tóquio. AP Photo / Tetsuya Saruta



notícias de tendência