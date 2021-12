4 em cada 10 pessoas com COVID podem espalhar o vírus inadvertidamente: Estudo

Um novo estudo mostra que quatro em cada 10 pessoas infectadas com COVID-19 não apresentam quaisquer sintomas – mas ainda são potenciais propagadores da doença.

as evidências, Publicado na semana passada no JAMA Network OpenGlobalmente, 40,5 por cento das pessoas diagnosticadas com COVID-19 não apresentaram sintomas.

No entanto, disseram os pesquisadores, isso destaca a “transmissão potencial” do vírus inadvertidamente, particularmente em certos lugares.

“A detecção de infecção assintomática é necessária, especialmente para países e regiões que controlaram com sucesso a SARS-CoV-2”, disseram pesquisadores da Universidade de Pequim.

“As infecções assintomáticas devem ser administradas de forma semelhante às infecções confirmadas, incluindo isolamento e rastreamento de contato”.

A análise combinou 95 estudos envolvendo quase 30 milhões de pessoas testadas para o vírus e descobriu que 0,25 por cento – ou um em 400 – não apresentava sintomas. Os pesquisadores descobriram que esses números eram maiores entre residentes em lares de idosos (4,52 por cento), viajantes (2 por cento) e mulheres grávidas (2,3 por cento).

Mas entre os casos confirmados do vírus, o número saltou para mais de 40 por cento. De acordo com o estudo, cerca de 54 por cento das mulheres grávidas com casos confirmados não apresentaram sintomas, em comparação com 53 por cento dos passageiros de companhias aéreas ou cruzeiros e 48 por cento dos residentes ou trabalhadores em lares de idosos.

As pessoas esperam na fila para os testes COVID-19 no Brooklyn em 17 de dezembro de 2021, enquanto os casos de Omicron disparam. Michael Nagle / Xinhua por meio do Getty Images

Um novo estudo descobriu que 40,5 por cento das pessoas diagnosticadas com COVID-19 globalmente não apresentavam sintomas. Typhoon Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

O estudo concluiu que “a alta taxa de infecção assintomática destaca os riscos potenciais de transmissão da infecção assintomática nas comunidades”.

Os resultados mostram a necessidade de testes de COVID-19 em massa, enquanto as pessoas com infecções assintomáticas devem ser isoladas e sujeitas a rastreamento de contato, disse Min Liu, professor de epidemiologia e bioestatística da Universidade de Pequim, em Pequim, UPI. Disse.

Pesquisa publicada em fevereiro também sugeriu até 44 por cento dos casos de coronavírus eram assintomáticosUPI relatado.

Um estudo realizado em fevereiro descobriu que até 44 por cento dos casos de coronavírus eram assintomáticos. Getty Images

“Esta é uma descoberta muito importante porque este grande grupo de pessoas pode transmitir o vírus a outras”, disse o especialista em medicina molecular Dr. Eric Topol à UPI por e-mail.

A UPI relata que Topol, diretor do Scripps Research Translational Institute em La Jolla, Califórnia, publicou descobertas semelhantes no início deste ano.

“É imperativo que tenhamos um teste rápido e amplo para determinar a extensão da infecção de uma pessoa para reduzir a transmissão da infecção para pessoas assintomáticas”, disse Topol, que não fez parte do estudo, à UPI.