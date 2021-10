3 Passos para pintar casas pré-fabricadas

É difícil negar que as casas pré fabricadas, construídas com madeira natural, independentemente do seu tamanho e estilo, têm o seu próprio charme devido ao uso da madeira.

Para destacar e manter esse charme por o máximo tempo possível é necessário proteger a madeira da casa. Por essa razão, pintar as casas pré fabricadas é muito importante. A pintura não vai fazer apenas com que a casa tenha um aspeto, mas belo, como também vai proteger a casa contra problemas provocados pelos raios UV e os efeitos negativos da água, e mais importante de tudo, a pintura vai proteger a casa de madeira contra podridão e fungos.

Hoje falamos com a Maestro Casas, uma das principais construtoras de casas pré fabricadas na Europa, para saber mais sobre os passos essenciais para pintar a sua casa de madeira e mantê-la no seu melhor durante muitos anos.

Corrigir a pintura de casas pré fabricadas

De acordo com os especialistas da Maestro Casas, para que uma casa esteja completamente protegida contra os efeitos do ambiente, devem ser seguidas quatro dicas essenciais. Falhar em qualquer uma destas regras fará com que a casa tenha um apeto desagradável e também terá um efeito negativo na madeira, o que irá representar custos adicionais.

Passo um: Preparar as paredes das casas pré fabricadas para a pintura

Para fazer uma pintura de alta qualidade numa casa pré fabricada é especialmente importante preparar a madeira das paredes corretamente. Quando se constrói uma casa de madeira nova, é recomendado que atrase os trabalhos de pintura por algum tempo, porque madeira como o pinheiro, que tem uma humidade de 18% pode começar a ficar com um tom azulado.

Antes de pintar uma casa de madeira construída recentemente recomendamos que não lixe a madeira. Dessa forma conseguirá uma melhor proteção – a tinta da pintura será melhor absorvida pela superfície e fortalecerá a madeira, ao mesmo tempo que a protege de insetos, raios UV, vários tipos de bolor e rachaduras. Mas lembre-se que só paredes completamente secas podem ser pintadas, por isso assegure-se de que secaram completamente depois da lavagem.

Se a casa pré fabricada não é nova e a está a ser preparada para uma nova pintura, é provável que encontre manchas na fachada. Nesse caso, antes de lavar a fachada, recomendamos que se livre dessas manchas, pois ao pintá-las pode afetar a coloração final do trabalho. Pode remover essas manchas facilmente, com recurso a uma lixa.

É muito importante que a pintura das casas pré fabricadas só seja feita quando já não existirem resíduos de tinta de óleo ou verniz com bases de resinas sintéticas na fachada da casa, por isso esses elementos também devem ser removidos. Ainda que este processo possa ser um pouco demorado, tem um impacto significativo na preservação da madeira e na estética da fachada da casa de madeira.

Assim, pintar uma casa de madeira só será um sucesso se o trabalho for feito com uma preparação adequada. Se não prestar atenção a um dos aspetos mencionados acima, pode ficar dececionado com o resultado final, independentemente da qualidade da tinta usada e do investimento no processo de pintura.

Passo dois: impregnar as paredes

Como qualquer outro material de construção, a madeira usada nas fachadas de casas pré fabricadas está constantemente exposta aos raios UV do sol, o que faz com que fiquem com um tom acinzentado. Desta forma e para que a fachada se mantenha com uma qualidade elevada e com bom aspeto por mutos anos, é necessário ter cuidados de manutenção da fachada adequados, imediatamente após a construção.

Depois de preparar a fachada da casa pré fabricada, pode aplicar a primeira camada de impregnante. Recomendamos a escolha de um impregnante sem cor, pois este tipo de agente de proteção que não contém pigmentos conseguem penetrar melhor na madeira, assegurando assim uma proteção máxima contra perigos biológicos – insetos, fungos, bolor.

Antes de iniciar o trabalho, misture bem o impregnante. Lembre-se que pode aplicar a primeira camada de impregnante por um período máximo de dez minutos, depois disso o agente protetor começa a secar. Também é importante lembrar que a temperatura ambiente, no decurso da aplicação do impregnante, não deve ser inferior a 5 ° C nem superior a 25 ° C. Quando a temperatura fica nos 20 ° C, os poros da madeira abrem, por isso o produto é melhor absorvido. Depois de terminar o trabalho deixe a fachada da casa de madeira secar durante menos 12 horas.

Quando a camada inicial estiver completamente seca, recomendamos o alisamento de quaisquer saliências que possam ter resultado da aplicação de impregnante na fachada. Pode fazer isto com uma lixa com gão 320, o que também irá ajudar a destacar a cor da madeira. Mais tarde pode prosseguir com o passo seguinte – lubrificação de uma segunda camada de impregnante na fachada da casa de madeira. Tenha em mente que a absorção da segunda camada é muito menor, por isso a fachada deverá secar por um período de tempo maior.

Passo três: escolher a tinta para casas pré fabricadas

Por forma a ficar mesmo satisfeito com o visual da sua casa pré fabricada, quando escolhe uma tinta para a fachada deve pensar não apenas na cor, mas também em aspetos práticos. É especialmente importante saber que quanto mais escura for a cor que selecionar, maior será a quantidade de luz solar que a fachada vai absorver e assim vai aquecer mais nos dias quentes. Este tipo de fachadas também tende a perder a cor com a exposição solar, por isso para evitar que tal aconteça, recomendamos a escolha de cores mais claras para a pintura da fachada da casa de madeira.

Também é importante notar que, para escolher a tinta mais adequada para a sua casa de madeira, é necessário avaliar a superfícies da fachada em si, porque só assim é que a pintura da fachada irá garantir os resultados desejados. Por exemplo, se a madeira for plana, haverá uma superfície mais suave, à qual adere muito menos poeiras, mas não se deve esquecer que a pintura também terá uma aderência menor.

Para uma superfície mais suave recomendamos o uso de tipo de tinta de proteção das madeiras, que vai ajudar a cobrir toda a superfície da fachada e terá uma maior durabilidade, sem esconder a beleza natural da madeira.

No entanto, se a superfície da fachada da sua casa de madeira for rugosa, o que acontece na maioria dos casos de madeira serrada, isso significa que que a tinta adere muito mais facilmente. Neste caso recomendamos o uso de uma tinta regular, de alta qualidade, que vai cobrir a superfície da fachada das casas pré fabricadas com uma camada mais espessa. É importante notar que este tipo de madeira tem uma desvantagem, pois as poeiras aderem com muito mais facilidade.

Para ler mais sobre a construção e manutenção de casas pré fabricadas de madeira, viste o site da Maestro Casas em www.maestrocasas.pt.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.” READ Fabricado em Portugal: Portugal Inovador!