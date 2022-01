2022 SAG Indicações: Will Smith e Lady Gaga entre os indicados

Nova York (AFP) – A corrida ao Oscar pode estar perdendo brilho pessoal este ano, mas não falta o poder das estrelas. Will Smith, Lady Gaga e Ben Affleck têm indicações individuais para prêmios 28º Screen Actors Guild Awards Na quarta-feira, o elenco de Belfast e Coda estavam entre os indicados ao Guild Award, Melhor Elenco.

Candidatos Os atores Vanessa Hudgens e Rosario Dawson anunciaram quarta-feira no Instagram Live. Embora as indicações tenham sido feitas quase inteiramente com o aumento repentino dos casos de COVID-19, o anúncio de streaming ainda representou uma das manhãs mais significativas de uma temporada de premiações amplamente reduzida pela pandemia.

Junte-se ao semiautobiográfico “Belfast” de Kenneth Branagh e ao próximo drama de Melhor Elenco “CODA” para “House of Gucci” de Ridley Scott, comédia apocalíptica de Adam McKay Don’t Do a Search e drama familiar sobre tênis “King Richard”. deixado de fora no renascimento da pródiga “West Side Story” de Steven Spielberg (que ganhou um aceno de apoio para Ariana Deboss) e “Dog Power” de Jane Campion. chamado McPhee.

O SAG Awards ganhou mais luzes na temporada de premiações deste ano desde que o Globo de Ouro – geralmente sua festa de lançamento até o final do Oscar – mal podia aparecer. Os Globos foram anunciados não oficialmente no domingo No Twitter em uma cerimônia especial devido ao boicote de Hollywood à Hollywood Foreign Press Association sitiada pela diversidade e questões éticas. O impulso omicron também empurrou Prêmios Escolha da Crítica Para adiar a festa presencial de 9 de janeiro. Pelo segundo ano consecutivo, a temporada do Oscar se tornou virtual – e está lutando para fazer muito barulho.

Mas as indicações do SAG sugerem que muitos rostos famosos estão na calha este ano. Além de Will Smith (“King Richard”) e Cumberbatch, os indicados a Melhor Ator Masculino são: Denzel Washington (“A Tragédia de Macbeth”), Andrew Garfield (“Tick, tik…Boom!”) e Javier Bardem (” Sendo os Ricardos”) .

Os indicados a Melhor Heroína incluem Lady Gaga (“House of Gucci”), Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman (“The Lost Daughter”), Nicole Kidman (“Being the Ricardos”) e Jennifer Hudson. (“Respeito”). ).

Ela se juntou a Dunst e DeBose na categoria de Melhor Coadjuvante Feminino: Caitriona Balfe (“Belfast”), Cate Blanchett (“Nightmare Alley”) e Ruth Negga (“Passing”). Os principais indicados como coadjuvantes masculinos são: Affleck (“The Tender Bar”), Bradley Cooper (“Licorice Pizza”), Troy Kotsur (“CODA”), Jared Leto (“House of Gucci”) e Smit-McPhee.

Kotsur é o primeiro ator surdo a receber uma indicação individual ao SAG.

O SAG Awards, apresentado pelo SAG-AFTRA Actors Guild, está entre os sinos do Oscar de maior autoridade. Raramente termina com um filme ou performance que os atores da tela não são indicados ao Oscar. Atores compõem a maior proporção da academia de cinema, então suas escolhas têm o maior impacto.

Mas no ano passado, o SAG e a Academia divergiram mais do que o habitual. Apenas um dos vencedores em atuação – Daniel Kaluuya (“Judas e o Cristo Negro”) – repetiu o Oscar. (Os outros vencedores do SAG são Chadwick Boseman e Viola Davis em “Ma Rainey’s Black Bottom” e Yuh-Jung Youn em “Minari”) O drama de tribunal de Aaron Sorkin “The Trial of the Chicago 7” ganhou o prêmio de Melhor Elenco no SAG Virtual Awards Enquanto a música “Nomadland” de Chloé Zhao – que contou com vários atores não profissionais e não foi indicada ao prêmio SAG – ganhou o Oscar. .

A data dará esperança aos apoiadores de Kristen Stewart (“Spencer”), talvez a artista mais esquecida na quarta-feira. Outros que perderam a oportunidade incluem Peter Dinklage (“Cyrano”), Ciarán Hinds (“Belfast”) e Rachel Zegler (“West Side Story”).

Enquanto alguns torceram por alguns dos filmes mais populares do ano para dar uma sacudida popular no Oscar, “Homem-Aranha: No Way Home”, “Dune” e “No Time To Die” não receberam grandes indicações do Actors Guild. “Dune” e “No Time to Die” se juntaram à categoria “Viúva Negra”, “Matrix Resurrections” e “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” na emocionante categoria de grupo.

No entanto, é provável que a série de TV mais popular de 2021 tenha recebido muito reconhecimento. O muito assistido “Squid Game” da Netflix foi indicado a quatro prêmios SAG, incluindo Melhor Série Dramática.

O criador da série, Hwang Dong-hyuk, lembrou na quarta-feira ter visto Hobla em cerimônias de premiação no Shrine Auditorium, do outro lado da rua da Universidade do Sul da Califórnia, quando estudava lá.

“Na época, disse a mim mesmo que gostaria de ter meu trabalho exibido no American Film Awards algum dia”, disse ele em entrevista. “Agora, eu vou voltar para essas memórias.”

A estrela da série Lee Jung-jae disse que sentiu um “choque elétrico” quando seu nome foi anunciado entre os indicados. Veterano da televisão e do cinema coreanos, ele zombou das perguntas da mídia americana sobre seu sucesso da noite para o dia.

“Decidi que agora sou um ator novato!” Wed disse, segurando uma garrafa de vinho.

“Succession” da HBO (quatro indicações, incluindo Melhor Série Dramática e Melhor Ator para Jeremy Strong e Brian Cox) também foi indicado para indicações de televisão. “Ted Lasso” (cinco indicações, incluindo melhor série de comédia); e “The Morning Show” (quatro indicações, incluindo melhor série dramática).

O 28º Annual SAG Awards acontecerá no dia 27 de fevereiro e será transmitido pela TNT e TBS. A entrega do Oscar está marcada para 27 de março.

O escritor de entretenimento da AP, Joon Park, contribuiu para este relatório de Seul, Coréia do Sul. Siga o escritor da AP Film Jake Coyle no Twitter em: http://twitter.com/jakecoyleAP