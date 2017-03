Assembleia da República – Deputado Hugo Costa apresenta relatório pela despoluição da Ribeira da Boa Água

O deputado do Partido Socialista eleito pelo circulo eleitoral de Santarém Hugo Costa, apresentou no dia 7, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação o relatório da petição com 5.700 cidadãos subscritores que “Solicitam a adoção das medidas necessárias para uma despoluição efetiva e total da Ribeira da Boa Água” no concelho de Torres Novas.

O relatório foi aprovado por unanimidade e é fidedigno dos documentos recebidos dos peticionários, da Câmara Municipal e do estudo existente da Universidade Nova de Lisboa. Com a aprovação deste relatório, a petição seguiu para o presidente da Assembleia da República para ser agendado ao plenário, visto tratar-se de uma petição com mais de 4.000 subscritores.

O deputado Hugo Costa promete ser intransigente na defesa da qualidade ambiental da região pela qual foi eleito, comprometendo-se a continuar a acompanhar este tema.