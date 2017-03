Saiu-lhe o tiro pela culatra

Os 10 mil milhões desviados para offshores sem controlo do fisco, durante a vigência de Paulo Núncio no anterior governo, já fizeram correr muita tinta. E se é verdade, politicamente falando, que a procissão ainda só vai no adro, uma vez que a investigação ainda não está concluída, o caso tem permitido toda a sorte de comentários. E de alguns dislates também. Como agora aconteceu com o deputado do PSD Duarte Marques, que decidiu afrontar o Bloco de Esquerda no Twitter, saindo-se mal com a provocação. O deputado ribatejano tentou atacar Catarina Martins sobre os territórios de tributação privilegiada com quem Portugal tem acordos de troca de informação e acabou por revelar o seu desconhecimento sobre o assunto, ao “inventar” que o actual governo tirou o Panamá da lista negra. O tiro não podia ser pior, de tal monta que o ricochete lhe acertou em cheio.

