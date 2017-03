Das contas offshore

A História é gorda em personalidades que, num dado momento, foram respeitadas pelos probos e reverenciadas pelos sorrisos falsos dos interesseiros, mas terminaram os seus dias em absoluta desgraça. Lembro-me, por exemplo, do florentino Concino Concini. Há outros que, nunca subindo os mesmos alcandorados degraus, também ascenderam, se credibilizaram e culminaram a carreira num trambolhão violento, daqueles que põem o ilíaco a ganir. Não é necessário operar um grande esforço cogitativo para perceber que me refiro a Paulo Núncio, “vítima”… do anúncio… das transferências de milhares de milhões de euros para contas offshore. O assunto exibe graves, preocupantes e carregados contornos; porém, tem sido mais do que esmiuçado por comentadores, jornalistas e políticos, não carecendo de que gaste torrentes de tinta no óbvio: o emissário centrista mentiu, perdeu a compostura e a perfeição bicolor do seu outrora inexpugnável toucado, assim como se olvidou de mandar publicar uma lista de “somenos”; contudo, apurar por que motivo o Senhor Erro de Computador se esqueceu de averiguar se tanto dinheiro foi tributado, a meu ver, transcende as escorregadelas do ex-Secretário de Estado e deve ser a fenda a explorar. Em acrescento, a graciosa fluência de pensamento conduz-me pela estrada das dúvidas até paragens diversas: eu defendo uma sociedade de equilíbrios, logo, no domínio das relações laborais, considero que os sindicatos são estruturas de representação essenciais para o edificar dessa harmonia comunitária. Compreendo, nesse sentido, que Paulo Ralha haja aparecido a ralhar no instante em que, de certo modo, a idoneidade dos trabalhadores da Autoridade Tributária foi posta em crise pelo homem que, num acto posterior de contrição emocionante, se demitiu de todos os cargos que ocupava num partido que não está no poder. Esse entendimento colapsa, por sua vez, quando os raspanetes de Ralha se traduziram, relativamente a esta matéria, em anotações vozeadas sobre tudo e nada, extravasando as suas funções. Senhor de nome admoestante, não seja núncio… do Bloco de Esquerda!

João Salvador Fernandes

