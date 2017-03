Wine Marketing & Events – Tejo a Copo no Convento S. Francisco em Santarém

No âmbito da primeira Pós-Graduação de ‘Wine Marketing & Events’ do ISLA Santarém, realiza-se amanhã, dia 11 de março, o evento vínico TEJO A COPO. A localização escolhida é o emblemático Convento de S. Francisco, monumento classificado como Património Nacional, localizado na Rua 31 de Janeiro, em Santarém.

O evento TEJO A COPO tem como objetivo divulgar e promover os Vinhos do Tejo, proporcionando uma relação de proximidade entre os vários produtores representados e apreciadores de vinhos. O programa contempla, também, provas comentadas pelos enólogos, dando a conhecer vinhos selecionados e potenciando a aptidão de prova dos participantes.

Estarão presentes com os seus vinhos 21 produtores da região Tejo: Companhia das Lezírias; Batista’s by Pitada Verde; Enoport; Quinta do Arrobe; Adega Casal Martins; Quinta da Lapa; Adega do Cartaxo; Minoc; Agrovalente – Casal das Freiras; Solar dos Loendros; Alveirão; Pinhal da Torre; Quinta Vale de Fornos; Quinta da Alorna; Casal do Conde; Quinta da Badula; Falua; Adega Alcanhões; Quinta da Ribeirinha; Adega de Almeirim e Casal Branco.

O TEJO A COPO realiza-se entre as 17 e as 22 horas e a entrada é livre. Para além de muitos e bons vinhos, não faltará a animação musical e uma atmosfera única, envolvida pela mística do monumento que serve de palco: o Convento de S. Francisco.

PROGRAMA

17H00 Abertura Tejo a Copo

17H30 Cerimónia de abertura

18H00 Música por Alexandre Bento

18H30 Prova de vinhos brancos comentada por Martta Simões

19H00 Prova de vinhos tintos comentada por Pedro Gil

19H30 Música por Alexandre Bento

20H00 Prova de vinhos rosés comentada por João Batista

20H30 Prova de vinhos colheitas tardias comentada por Rita Conim

21H00 Música por Alexandre Bento

21H45 Sessão de encerramento

22H00 Fecho de portas

O evento é organizado pela primeira turma da Pós-Graduação ‘Wine Marketing & Events’ do ISLA Santarém e conta com o apoio da C. M. de Santarém, do ISLA Santarém, C. V. R. do Tejo e Instituto do Vinho e da Vinha, entre outras entidades e empresas relacionadas com o mundo dos vinhos.

