Uma viagem guiada à obra de Eugénio de Andrade

A sala de leitura Bernardo Santareno acolheu no sábado a apresentação do livro “A Materna Casa da Poesia” sobre Eugénio de Andrade, da autoria do jornalista e escritor Fernando Paulouro Neves, também colunista do jornal O Ribatejo. Uma sessão promovida pelo jornal O Ribatejo e que além das palavras do autor, contou ainda com a leitura de poemas e música. Coube ao diretor do jornal O Ribatejo, Joaquim Duarte, fazer a apresentação do autor deste livro “de grande beleza poética, uma espécie de viagem guiada pelo autor à obra de Eugénio de Andrade, sobretudo à poética que o inspirou, onde o lugar de origem e a casa materna é tão marcante, que perpassa toda a sua obra”.

Sobre a história deste livro, Fernando Paulouro Neves refere que “A Materna Casa da Poesia” nasceu no âmbito do projeto “Rota dos Escritores do século XX”, que a CCDR do Centro promoveu, projeto esse que infelizmente ficou pelo caminho, pois a cultura, em relação ao poder é sempre subsidiária do peso do analfabetismo dos seus atores”. Mas “felizmente o livro saiu ainda em vida do poeta, que terá gostado”, acrescentou Joaquim Duarte.

Fernando Paulouro contou que este livro nasceu do convívio que manteve com o poeta, as viagens que fez com ele pelos lugares da sua infância e os episódios da sua vida que aparecem na sua poesia. Senti que devia partilhar estes momentos que vivi com ele”, afirma o autor.

“Entre outras belas coisas deste ensaio, Fernando Paulouro faz a cartografia dessa relação do poeta com o seu lugar de origem, a Beira Baixa, em que a tutelar imagem da mãe povoa o tempo”, refere o diretor d’O Ribatejo. O livro cita, aliás, um texto de Eugénio de Andrade em que nos fala da sua origem e da identificação da sua poesia com as coisas simples da terra: “Sou filho de camponeses, passei a infância numa daquelas aldeias da Beira Baixa que prolongam o Alentejo e, desde pequeno, de abundante só conheci o sol e a água. Nesse tempo, que só não foi de pobreza por estar cheio do amor vigilante e sem fadiga de minha mãe, aprendi que poucas coisas há absolutamente necessárias. São essas coisas que os meus versos amam e exaltam. A terra e a água, a luz e o vento consubstanciaram-se para dar corpo a todo o amor de que a minha poesia é capaz”.

“Poeta do amor, do amor total, livre e libertador, Eugénio de Andrade continua vivo nos poemas e nas palavras que nos deixou, como o está plenamente neste livro de Fernando Paulouro”, disse Joaquim Duarte.

A animar a sessão, tivemos a leitura de poemas de Eugénio de Andrade por Carlos Chona e Manuela Marques, acompanhada à viola por Octávio Freitas, e canções de Fausto e Zeca Afonso pelo duo de Maria João (voz) e Soeiro Madeira Lopes à guitarra.