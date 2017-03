Editorial – A vida Costa, ó Carlos

A grande reportagem da SIC sobre o descalabro do BES e o apuramento das responsabilidades do Banco de Portugal nesse desastre que abalou a finança e estremeceu o país, foi um grande momento jornalístico. Quando o jornalismo consegue, na voragem dos acontecimentos, ter tempo para investigar e ir além da espuma informativa, quando é rigoroso no apuramento dos factos ocorridos, como na interpretação e enquadramento da teia de tortuosos esquemas de ocultação da verdade, então sim, está a cumprir o seu papel, único e essencial para o exercício democrático da cidadania. Estamos cansados da informação superficial e em fluxo contínuo, do comentário instantâneo e previsível sobre a mais ínfima (e pretensa) actualidade, cansados do burburinho perante o último desvio de linguagem, ou o último “deslize” de uma personalidade menor, em suma, já todos percebemos a saturação que é o ruído informativo que Serge Halimi, director do Le Monde Diplomatique, classificou como “o desgaste rápido da indignação indignada”. Precisamente, em contracorrente a este ruído mediático onde quase tudo é relativizado, surge-nos este raro momento de bom jornalismo que a SIC nos ofereceu. “Assalto ao Castelo”, título eloquente da reportagem do jornalista Pedro Coelho – que já nos tinha dado um trabalho exemplar de investigação jornalística no caso BPN – vem confirmar, com documentos e testemunhos, aquilo que já todos suspeitávamos, que o Regulador não só não agiu a tempo, quando foi informado do desastre iminente do banco e do perigoso desempenho de Ricardo Salgado (para não lhe chamar coisa pior e mais apropriada), como preferiu assobiar para o lado. Se outro mérito não tivesse tido a reportagem – e teve-o ao destapar a promíscua teia de interesses instalada entre a alta finança e o centrão político que governou o país – valeu por trazer de novo à ribalta o escândalo que foi a (má) Resolução do BES e um atrapalhado governador a correr atrás, não do grave prejuízo causado ao país, mas do prejuízo (aliás, merecido) para a sua augusta imagem. O mesmo Carlos Costa que na reportagem da SIC é acusado de ter desconsiderado um relatório do BPI que apontava para uma dívida do GES de cerca de seis mil milhões de euros e de também não ter prestado atenção aos próprios técnicos do Banco de Portugal que o aconselhavam a reavaliar a idoneidade de Ricardo Salgado. Depois de tanta inépcia demonstrada na Supervisão, no clamoroso falhanço no seu exclusivo papel de “polícia” dos banqueiros, deixando surripiar ou delapidar milhares de milhões – prejuízos que ficaram às costas dos portugueses –, surpreende que este Costa se ache ainda com condições para continuar à frente do Bando de Portugal. Apesar de tão fortes evidências da sua incompetência e dos graves erros cometidos, só o Bloco de Esquerda teve a ousadia de reclamar o óbvio: a sua substituição imediata à frente do Banco de Portugal, em contraste com a atitude totalmente incompreensível de Passos Coelho que o reconduziu no cargo contra o parecer do PS, quem sabe se por retribuição do frete que fez ao anterior governo, ao empurrar o problema do BES com a barriga, só para garantir uma “saída limpa” da troika, numa sujeira que prejudicou tão gravemente o país, ainda às voltas com os despojos do BES e o desastre que se afigura vir a ser a venda do Novo Banco. Apesar de tudo isto, Carlos Costa lá continua, inamovível, e com o mesmo sorriso amarelo estampado no rosto. Só possível porque para o BCE, que é quem manda nisto tudo, é muito mais importante manter no seu posto um dos seus, mesmo incompetente, desde que lhe seja obediente.

Joaquim Duarte