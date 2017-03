Deputada do CDS-PP Patrícia Fonseca propõe criação da Rota do Azulejo em Santarém

Patrícia Fonseca, deputada do CDS-PP eleita por Santarém, interpelou esta sexta-feira, o Ministro da Cultura e o presidente da Câmara Municipal de Santarém, defendendo a criação da Rota do Azulejo no concelho.

Patrícia Fonseca pergunta ao ministro se este conhece o vasto e rico Património Azulejar de Santarém e se considera viável o apoio do Ministério da Cultura à criação de uma Rota do Azulejo em Santarém, que teria, indiscutivelmente, um grande impacto turístico-cultural.

A deputada quer ainda saber, da parte do ministro da Cultura, em que ponto se encontra a candidatura do Azulejo Português a Património Mundial, anunciada em maio de 2015, e preparada pela Direção-Geral do Património Cultural, em parceria com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e a Comissão Nacional da UNESCO.

Patrícia Fonseca pergunta à Câmara Municipal de Santarém se o autarca está sensibilizado para o Património Azulejar de Santarém, que medidas têm sido tomadas pela autarquia com vista à conservação e preservação do referido património e, ainda, se o presidente da CMS considera a criação de uma Rota do Azulejo em Santarém.

Em nota à comunicação social, o CDS-PP deu entrada de um Projeto de Resolução, também subscrito por Patrícia Fonseca, e que recomenda ao Governo a criação de mecanismos de proteção do Património Azulejar português, nomeadamente mecanismos que englobem as vertentes de conservação – de restauro e preventiva – do Património Azulejar, mecanismos de inventariação do património azulejar, público e, quando possível, privado, e mecanismos que contemplem as medidas necessárias à prevenção e fiscalização da demolição de fachadas com azulejo e/ou da remoção de azulejos das mesmas.

No mesmo documento, o CDS propõe a realização de ações de sensibilização das comunidades universitária, académica e de investigação para o estudo e história do Património Azulejar e de ações de sensibilização, divulgação e valorização do Património Azulejar junto da população portuguesa.

Cita o Professor José Meco, historiador de artes decorativas especialista em história da azulejaria portuguesa, quando afirma que Portugal tem um património azulejar mais vasto que toda a Europa junta, sendo a cidade de Santarém uma das cidades portuguesas com uma das coleções mais ricas e que inclui exemplares pintados pelos principais pintores de cada época. Para tal terá certamente contribuído a proximidade do rio Tejo, que era, à época, uma importante via de comunicação para mercadorias pesadas.

Refere vários estudos realizados ao longo do século passado, e já do atual, que dão relevo ao acervo cerâmico azulejar de Santarém, que se encontra em igrejas, capelas, oratórios, antigos conventos, casas particulares e, também, em muitas fachadas.

De acordo com especialistas, as decorações azulejares de Santarém revelam soluções espaciais distintas, com formas e cores em moldes sempre irrepetíveis, com vários testemunhos de referência nacional, como é o caso da igreja de Marvila (séc. XVII), ou exemplares do Barroco, Rococó, Neoclássico e Romantismo, ou, ainda, de testemunhos belíssimos como acontece com a Capela Dourada (capela da Ordem Terceira Franciscana).

Apesar da onda de vandalismo que ocorreu no séc. XIX, e de vários exemplos de maus restauros no séc. XX, muitos destes conjuntos escaparam incólumes e sobrevivem até aos nossos dias. Por isso, o CDS-PP defende que a riqueza e beleza do património azulejar de Santarém merece, por si só, uma visita (incluindo alguns pontos fora da cidade, como a igreja de Abrã, por exemplo), enquanto género artístico com expressão ímpar nos modos de decorar os espaços da arquitetura portuguesa.

Conclui o CDS-PP que a criação de uma Rota do Azulejo em Santarém teria, por tudo isto, um grande impacto turístico-cultural.