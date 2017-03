Comando Distrital de Operações e Socorro em Almeirim

Foi adjudicada no dia 9 de março a 3ª fase do “Campus da Proteção Civil de Almeirim”, um projeto único em Portugal e que permitirá sediar neste concelho cerca de cem empregos na área da proteção e socorro. Nesta última fase vai ser construído o Comando Distrital de Operações e Socorro do Distrito de Santarém que se junta à Base da Força Especial de Bombeiros e à Unidade de Reserva Logística de âmbito nacional.

De referir ainda que, por decisão do governo, estas duas ultimas obras, URL e CDOS vão ver reforçada a comparticipação dos fundos comunitários. Ou seja, em duas obras de cerca de 700 mil euros cada a Câmara de Almeirim apenas custeará 5% do projeto. O grosso do investimento, 95%, será totalmente comparticipado por Bruxelas.

Relacionado