blogue de notas – A Europa a várias velocidades

Carlos Matos Gomes *

A cimeira de Versalhes, que reuniu os chefes de Estado e governo da França, da Alemanha, da Itália e da Espanha merece ser apreciada para além das palavras de ordem de que é o fim do projecto europeu, para alegria de uns e temores de outros. O que estava na mesa é uma ideia de partida e, à partida, sensata. Verificar e aceitar a evidência que “alguns países podem andar mais depressa e tentar chegar mais longe em domínios como a defesa comum, a zona euro, a união económica e monetária, a harmonização fiscal e social, a cultura e a juventude, sem que os outros países sejam abandonados, mas sem que se possam opor.”

É um regresso às origens. Ao velho império de Carlos Magno, de unir a terra dos francos, dos germanos e da lotaríngia. A que, neste caso, se junta a Espanha. É o desfazer da rede montada por Tatcher e Blair de fazer a União Europeia explodir como o sapo que fuma, através do alargamento contínuo, para assim a inviabilizar.

Em muitos aspectos este núcleo duro da Europa já existe e há muito. A Airbus é um exemplo de cooperação entre estes quatro países. A EADS, a European Airspace Defense Systems é outro, vários programas de desenvolvimento de produtos de alta tecnologia, da aeronáutica ao aeroespacial, são partilhados pelos quatro países. No capítulo da defesa, a França, a Itália e a Espanha enfrentam o problema do Mediterrâneo. A Alemanha e a Itália estão na primeira linha da ligação com o Leste e a instabilidade das fronteiras da antiga Jugoslávia, com a Turquia… Estes quatro países são os maiores acolhedores de migrantes…

Julgo fazer sentido que a Europa tenha um núcleo duro, coeso, que lhe garanta autonomia estratégica, mais ainda após a eleição de Trump.

A Inglaterra escolheu o seu caminho de se integrar nos Estados Unidos. Foi uma escolha. A outra é a do reforço da União. Não há 3ª Via, a não ser a do populismo. A falsa escolha resultante da mistela de nacionalismo e populismo leva sempre ao conflito e, no futuro, a uma situação de dependência pior do que a inicial, a dos vencidos, como aconteceu à Europa do pós-Segunda Guerra.

(* in Facebook, 08/03/2017)