A nova enfermeira diretora do CHMT – Ana Paula Eusébio

“Para além dos cargos que ocupamos somos enfermeiros e temos de estar aqui por aqueles que precisam de nós, os doentes. E quando tivermos dúvidas na intervenção que temos para fazer, pensemos: E se fossemos nós? Devemos colocar-nos no lugar do outro.”

Foi este o repto que a nova enfermeira diretora lançou aos enfermeiros e assistentes operacionais na sessão de apresentação a estes profissionais nas diferentes Unidades hospitalares que constituem o Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Ana Paula Eusébio aceitou o desafio para assumir esta função “com muito empenho” afirmando estar a contar com todos. “Sozinhos não fazemos nada. Precisamos de trabalhar em equipa e não apenas em grupo. Somos enfermeiros. Trabalhamos segundo os mesmos valores e defendemos os mesmos ideais. Temos de prezar esta arte, esta missão e temos de trabalhar em prol do doente”, afirmou a enfermeira.

A nova enfermeira-diretora assumiu este projeto “com um sentimento de missão”, na expetativa de percorrer “um caminho de serviço ao próximo”.

Ana Paula Eusébio valorizou ainda o trabalho dos assistentes operacionais sublinhando que “sem estes profissionais a atividade não seria a mesma, pois juntamente com os enfermeiros contribuem para uma intervenção mais digna, com mais qualidade e humana às pessoas de quem cuidamos”, afirmou com a certeza que “em conjunto vamos conseguir fazer este caminho”.

O presidente do Conselho de Administração do CHMT sublinhou ser “um enorme privilégio e uma honra ter a Enfermeira Ana Paula Eusébio no Conselho de Administração. Para o Centro Hospitalar do Médio Tejo é uma mais-valia pois podemos contar com toda a sua experiência e humanismo”, salientou Carlos Andrade Costa.

Ana Paula Eusébio é o novo elemento que integra o Conselho de Administração recentemente reconduzido e que mantém Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração, Cristina Gonçalves, diretora clínica, Carlos Gil e Bruno Ferreira, vogais.

Ana Paula Eusébio, enfermeira especialista em reabilitação, mestre em comunicação em saúde, doutoranda em gestão em saúde, na Universidade Católica de Lisboa, pertence aos quadros da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, entre outras funções, foi enfermeira diretora no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e enfermeira diretora da Unidade de Cuidados Continuados Integrados Maria José Nogueira Pinto.