Espuma dos Dias – As renúncias de Núncio

Os grandes jogadores de sueca sancionam pesadamente os praticantes de renúncias. Os faltosos, confiados na falta de atenção dos cumpridores das regras, tentam a sua sorte e, não raras vezes, conseguem ludibriar os confiados na lealdade alheia. Ora, o antigo governante Núncio conseguiu a proeza de durante quatro anos furtar-se às suas obrigações e no espaço de quatro dias imitou o apóstolo Pedro renunciando três vezes a dizer qual a verdade verdadinha relativamente às fugas de dez mil milhões de euros (fora o que falta apurar) para paraísos fiscais.

A atitude de Núncio logo mereceu o elogio de uma deputada cuja face recorda as imagens das santas escalvadas de roca, classificando de extraordinário o comportamento do correligionário, cujos feitos vêm de longe associados a outro Paulo, não o antigo Saulo e autor da epístola aos Coríntios, sim o irrevogável Portas.

Se os apóstolos Pedro e Paulo são hoje Santos citados, respeitados e venerados pelos católicos e estudiosos das religiões, o primeiro no seio das classes populares, o segundo nos círculos intelectuais, conseguiram-no praticando feitos de relevo no início da propagação da fé crista, pagando duramente pelo seu proselitismo.

O leitor não estranhará o tom desta crónica eivada de referências religiosas, faço-o na justa medida de estarmos na época quaresmal e o político das renúncias ser militante de um partido cujo miolo ideológico, dizem os seus dirigentes, estar imbuídos de vínculos dos preceitos cristãos.

Os lapsos verificados durante quatro anos, as esquisitas enunciações de Núncio dão azo a todo o tipo de comentários, fosse eu adepto do estilo do deputado João de Almeida escreveria palavras bicudas e ásperas comentando as incongruências do Sr. Núncio, não o sendo limito-me a confiar no rigoroso sentido de justiça dos leitores, no julgamento dos próceres do partido dos contribuintes sempre furibundos e zelotas no dirimirem quais são os santos e os pecadores.

Do perito fiscal Núncio continuo a reter o seu arreganho na luta contra Eduardo Cabrita pela posse de um microfone no decurso de ruidosa audição parlamentar, o então secretário de Estado perseguia o microfone, o agora ministro Cabrita salivava e arrastava o aparelho, um gozo visual e auditivo que devia circular via vídeo nas Escolas como exemplo de falta de educação dos dois intervenientes. No referente às máquinas de guerra Panhard nada acrescento, os interessados em informações recorram a Catarina Martins.

Armando Fernandes