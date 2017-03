Soccer Scalabis perde

Sortes diferentes, novamente, para as equipas de formação do Soccer Scalabis. Os sub-11 receberam o CADE e perderam pelo resultado de 3-2, em mais um jogo onde a equipa foi muito perdulária. Este resultado faz com que seja muito difícil o apuramento para a Fase Final do Apuramento de Campeão. Já os iniciados, receberam o sempre complicado adversário Footkart, tendo alcançado uma vitória consistente e muito importante por duas bolas a zero, continuando assim no 3º posto da classificação.

Na próxima jornada, os sub-11 disputam o derby da cidade contra a Académica de Santarém, na Escola Agrária, no sábado dia 11, enquanto que os iniciados descansam, por interrupção do campeonato.