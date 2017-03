Para “Ver no Escuro” dia 11 de Março em Santarém:

O novo projeto da Associação Materiais Diversos convida a “Ver no Escuro” e parte da convicção que as artes cénicas desempenham um papel central na sociedade, o que tornou indispensável a criação de um clube do espetador, onde curiosos e estudiosos, artistas e espetadores, podem encontrar-se regularmente à volta de espetáculos e tertúlias intimistas.

Os encontros vão passar por vários locais entre os meses de março e junho, na antecipação do fMD 2017. A primeira sessão realiza-se já no próximo dia 11 de março, pelas 21h30, no Cineteatro Sá da Bandeira em Santarém, integra a apresentação do espetáculo de dança “Este corpo que me ocupa” de João Fiadeiro, seguida por uma conversa com o coreógrafo e Paula Caspão, no âmbito do ciclo Nova-Velha Dança. Ver no Escuro realiza-se novamente a 30 de abril, em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II, para assistir à nova criação de Marlene Monteiro Freitas. A participação é sujeita a inscrição prévia e à lotação da sala.