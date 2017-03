Nadadores de Rio Maior campeões nacionais

Decorreu no passado sábado, dia 25 de fevereiro, no Complexo Olímpico de Piscinas de Rio Maior (p50m), a Fase Final do Campeonato Nacional de Longa Distância, em que Mafalda Rosa (Juvenil B) e Tiago Campos (Júnior), ambos nadadores do Clube de Natação de Rio Maior, se sagraram campeões nacionais dos seus escalões. Para além destes nadadores, participou ainda a nadadora Beatriz Carvalho (Juvenil B) que alcançou um excelente 5º lugar.

A prova, organizada pela Federação Portuguesa de Natação, contou com a participação de 77 nadadores (38 masculinos e 39 femininos), em representação de 20 clubes e já apurados na fase de qualificação.

Mafalda Rosa, atual recordista nacional na distância de 1500m, venceu a prova de 3 Km e estabeleceu recorde nacional com o tempo de 36:40.47, sagrando-se assim Campeã Nacional Juvenil B.

Beatriz Carvalho realizou a prova em 40:57.70, melhorando o seu recorde pessoal e alcançando um excelente 5º lugar.

Tiago Campos, nadador que em épocas anteriores já havia ocupado lugares de destaque na Longa Distância, subiu ao primeiro lugar do pódio nos 5Km ao realizar a prova em 56:59.67, sagrando-se Campeão Nacional Júnior e alcançando os Mínimos para o Campeonato Europeu de Juniores.

Coletivamente, com apenas 3 nadadores, o Clube de Natação de Rio Maior ficou em 6º lugar. Os nadadores, que foram acompanhados pelo técnico Nuno Ricardo, alcançaram excelentes marcas mostrando, mais uma vez, o trabalho de qualidade que se desenvolve no clube riomaiorense.

