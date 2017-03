Futsal – Apurados os semifinalistas do campeonato amador

Sexta-feira foi dia de acerto do calendário do Campeonato amador de futsal de Santarém com a realização do jogo entre Várzea e Terceiro Anel. Um jogo equilibrado entre duas equipas que lutam pelo último lugar do playoff, mas a Várzea foi mais forte e venceu por três bolas a uma acabando com as (poucas) aspirações do seu adversário.

Sábado entrou-se na 3.ª e última jornada da fase de grupos da Taça Umbro. O primeiro jogo da tarde opôs a União Cartaxense, que precisava vencer, ao GDB/Serviroad, que lhe bastava o empate, mas a equipa de Benavente não fez por menos e goleou por quatro golos sem resposta, confirmando o apuramento e apesar do seu adversário ter tentado reduzir com o “famoso” 5×4 do futsal.

O segundo jogo da tarde foi meramente para cumprir calendário pois Terceiro Anel e Gunners já estavam ambos eliminados. Ficou para registo uma vitória (finalmente) por cinco a dois da equipa terceiro anelista, última classificada do campeonato.

O jogo mais esperado da tarde opôs Borussia e AB Team, uma reedição do duelo da passada semana: após ter sido goleado para o campeonato a “vingança” da AB Team serviu-se fria, tendo triunfado por dois a um e selando apuramento para as meias finais, O Borussia esperava agora deslize da Cruz de Cristo para se apurar como melhor 2º… o que não veio a acontecer. A Cruz de Cristo goleou o AQS por seis bolas a uma. Este sábado realiza-se no pav. da escola Alexandre Herculano a 16ª jornada do campeonato a partir das 16h.