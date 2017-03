Ação de sensibilização – Dia Mundial do Consumidor

A Delegação Regional de Santarém e a Câmara de Santarém vão assinalar a efeméride do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, a 15 de março, o qual será comemorado com a realização de uma ação de sensibilização “Sénior + Ativo – Consumidor Informado – Consumidor Protegido”, às 14h30, no Centro Comercial W Shopping.

A Ação de Sensibilização será gerida por Fernanda Santos, Coordenadora Nacional do Departamento de Formação e Educação da DECO, e por Suzana Pestana, da Delegação Regional da DECO de Santarém, contando com a participação da Vereadora da Câmara Municipal de Santarém, Inês Barroso.

Esta sessão tem como objetivo reforçar a informação e a formação dos consumidores seniores, possibilitando-lhes o acesso a produtos e serviços em condições de equidade com a restante população.

Pretende-se com esta iniciativa, contribuir para um envelhecimento ativo e saudável; contribuir para um desenvolvimento esclarecido, sustentável e inclusivo da sociedade portuguesa; combater as desigualdades sociais relacionadas com as pessoas seniores; promover a igualdade e acessibilidade desta geração aos bens e serviços existentes no mercado; reforçar a informação e educação ao consumidor sénior; garantir o exercício de uma cidadania que acautele a qualidade de vida dos seniores e capacitar os mesmos com competências que lhes permitam conhecer os seus direitos, saber como exercê-los com confiança, e fazer escolhas informadas e seguras.