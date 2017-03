“A tuberculose e o tango” – Dia mundial da tuberculose

No próximo dia 23 de Março, véspera do Dia mundial da tuberculose, vai ser realizada no auditório da escola superior de educação de Santarém, uma sessão pública sobre esta doença, a qual ainda permanece um importante problema de saúde pública.

A 24 de Março de 1882, fará 135 anos, que foi apresentada à comunidade científica, em Berlim, a descoberta do bacilo que era o causador de uma doença que, na altura, era altamente prevalente nas sociedades ocidentais e era causadora de inúmeras mortes, de doença prolongada, de sofrimento e das angústias que este grave quadro epidemiológico faz imaginar.

A tuberculose é, desde os anos 50 do século passado, uma doença curável e, do ponto de vista individual, qualquer pessoa deve encará-la como tal: o que é preciso é que, se a pessoa se sente doente recorra ao seu médico, pois que, feito o diagnóstico, o tratamento existe e resolve a doença. Ainda muitas vezes vemos encarar a tuberculose como um mal terrível, de contornos obscuros e incontrolável.

A nível mundial, em zonas onde não há assistência médica disponível, e sem tratamento, a tuberculose continua a comportar-se como há cem anos e a ser um gravíssimo problema para as populações, mas não é essa a realidade no nosso país e em todos aqueles onde há sistema de saúde e tratamento disponível. Diagnosticada a tuberculose o tratamento existe e é eficaz.

Na sessão do Dia 23 de Março, para além de falar de como lidar com a doença, serão apresentados dados da situação epidemiológica no distrito de Santarém e no país.

A sessão terminará com a conferência sobre “A tuberculose e o tango”, em que, através da música se ilustrará como a doença era sentida em meados do século XX.