JSD Distrital Santarém jornadas – Valorização do território

A JSD Distrital Santarém organiza no próximo dia 11 de março, pelas 17h00, no Centro Cultural do Sardoal, as «Jornadas: Valorização do Território».

Prosseguindo com a iniciativa Jornadas, lançada no final do ano passado, a JSD Distrital Santarém prepara-se agora para debater os desafios do interior, a valorização do território, as oportunidades e soluções para a coesão territorial na nossa região e a nível nacional.

Luís Marques Mendes, ex-Presidente do PSD, e Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal do Sardoal, são os convidados para esta sessão, onde irão partilhar a sua experiência e visão sobre este tema.