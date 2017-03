Autarcas chegam a acordo com a Valnor – Santarém, Portalegre, e Castelo Branco

Os 25 autarcas de Portalegre, Santarém e Castelo Branco, servidos pela Valnor, chegaram a acordo com a empresa sobre o tarifário a aplicar, a partir deste ano, para a recolha dos resíduos sólidos.

No final de uma assembleia geral, que juntou autarcas e a administração da Valnor, em Avis, no distrito de Portalegre, a presidente do município de Abrantes (Santarém) e porta-voz dos autarcas, Maria do Céu Albuquerque, explicou que foi possível chegar a um “acordo” com a empresa.

“Esteve em cima da mesa um valor de 80 euros por tonelada contra os 32 que pagávamos até ao ano passado. Hoje conseguimos chegar a um entendimento, com uma tarifa para 2017 de 45 euros”, afirmou a autarca, considerando que apesar do acordo o valor aplicado é “elevado”.

A autarca, que afirma que existe uma “disparidade” a nível nacional em redor deste processo, prometeu que os municípios vão imprimir uma “pressão alta” nas negociações com a empresa, acrescentando que foi aprovado, por “unanimidade”, solicitar ao governo que encontre uma solução legislativa em relação a este caso.

“A pressão alta não vai baixar e nós queremos, e isso ficou aprovado por unanimidade, pedir ao Governo que nos ajude a encontrar uma alteração legislativa que permita ir ao encontro de uma solução, que permita uma harmonização a nível nacional de tarifário em que não haja esta discrepância a bem da coesão territorial e social do nosso país”, declarou.

Maria do Céu Albuquerque disse ainda que nesta altura chegaram a um “entendimento” para o ano de 2017 e para os consequentes até ao ano 2024, embora os autarcas considerem que este modelo tarifário “tem que ser alterado” até ao final da data estipulada (2024).

A Valnor é uma empresa concessionária da EGF – Empresa Geral do Fomento, SA, responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos nos 25 municípios da sua área de influência e integrados nos distritos de Portalegre, Castelo Branco e Santarém.

Os concelhos abrangidos são os de Abrantes, Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo Branco, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Idanha-a-Nova, Mação, Marvão, Monforte, Nisa, Oleiros, Ponte de Sor, Portalegre, Proença-a-Nova, Sardoal, Sertã, Sousel, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.