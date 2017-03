Stand-up com Luís Filipe Borges  

O humorista Luís Filipe Borges, do programa “5 para a meia noite”, vai atuar no Centro Cultural do Entroncamento, no dia 11 de março, às 21h30, no âmbito do ciclo de stand-up comedy promovido pela Câmara Municipal. Os bilhetes custam 7,50 euros e estão à venda no Posto de Turismo, Piscinas Municipais, Serviço de Águas da Câmara Municipal e na bilheteira do Centro Cultural no dia do espetáculo uma hora antes (caso não esgotem anteriormente).

Luís Filipe Borges, estreou-se como ator “a sério” em CAVEMAN (Teatro Armando Cortez), foi cronista do semanário SOL durante 6 anos, colabora com outras publicações, é voz em anúncios publicitários e faz coisas – entre as quais cerca de 40 espetáculos por ano, a apresentação do programa ‘Conta-me História’ e ser um dos anfitriões e guionistas de ‘5 para a Meia-Noite’ (RTP2/RTP1, atualmente na 7ª temporada).

Orgulha-se de ter no currículo ‘A Revolta dos Pastéis de Nata’, ‘Zapping’, ‘Inventio’, uma bolsa de Nova Dramaturgia da Fundação Calouste Gulbenkian, ‘Manobras de Diversão’, ‘Liberdade XXI’, ‘Inimigo Público’, ‘Sempre em Pé’, ‘Conta-me Como Foi’, ‘Urgências’, ‘Stand-Up Tragedy’, ‘Não me Sai da Cabeça’, uma colaboração de 3 anos com o Rádio Clube Português, uma ópera no São Carlos (Orfeu nos Infernos, de Offenbach), ‘Desejo Casar’, ‘A Capital’, ‘Second Life’, ‘Grandes Livros’, e de estar publicado em 20 volumes dos mais variados géneros: da poesia ao humor, passando pela crónica, teatro, aforismo, animação, conto, post – dos quais se destacam ‘Mudaremos o Mundo Depois das 3 da Manhã’ (poesia), ‘Sou Português, e Agora?’ (humor) e ‘A Vida é Só Fumaça’ (crónica).

