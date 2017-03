Reabriu nó do IC2 depois de obras provisórias

O nó de Rio Maior do Itinerário Complementar 2 (IC2), que estava fechado desde Maio de 2016 por motivos de segurança, reabriu no dia 22 de fevereiro, segundo anunciou em comunicado a empresa Infraestruturas de Portugal.

“A reabertura à circulação tornou-se possível após a concretização de uma intervenção, realizada com vista a minimizar os impactos provocados pela extração de areias no terreno adjacente que colocava em causa a estabilidade do talude adjacente à via”, refere o documento da empresa, acrescentando que se esta é “uma solução provisória” mas que permite, para já, assegurar a circulação automóvel em segurança no local. Entretanto, a Infraestruturas de Portugal anuncia que o concurso para o projeto da empreitada definitiva foi lançado no passado dia 24 de novembro de 2016 e está atualmente em fase de análise das propostas.

A Câmara de Rio Maior refere que o encerramento do nó do IC2 originou uma “sobrecarga” das vias alternativas com tráfego de pesados, nomeadamente a antiga Estrada Nacional 1 em Asseiceira, situação que motivou queixas da população e autarcas. A própria presidente da Câmara Municipal, Isaura Morais, reuniu com responsáveis da empresa e com responsáveis do Ministério do Planeamento e Infraestruturas para encontrar uma solução para resolver o problema do principal nó de acesso do IC 2 à cidade.