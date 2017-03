Municípios Taurinos Rejeitam mais Competência em Atividades Tauromáquicas  

A Secção de Municípios com Atividade Taurina, secção especializada da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que é presidida por Coruche, esteve reunida no Observatório do Sobreiro e da Cortiça e revelou preocupação com o projeto de lei de transferência de competências para as autarquias locais e as entidades intermunicipais, no que respeita à cultura e, mais especificamente, à atividade taurina. Os municípios taurinos entendem que as atividades culturais tauromáquicas se inserem “no âmbito do direito dos cidadãos à cultura” e, por isso, defendem que o regime aplicável a estes eventos se mantenha inalterado, isto é, que as autorizações para a realização destes espetáculos se mantenham na alçada da Direção Geral do Património Cultural. A nova lei de competências municipais previa a transferência para os municípios, que atualmente apenas são informados da realização destes eventos, através de comunicação prévia. Segundo Francisco Oliveira, presidente da Câmara de Coruche e da secção dos municípios taurinos, defende que a transferência desta competência poderia criar assimetrias além de que iria retirar a tauromaquia da esfera da cultura e da dimensão nacional e identitária do País, passando-a para uma esfera regional e localizada nos concelhos com atividades taurinas.

