“Entroncamento em Flor”

A Câmara do Entroncamento vai promover a Festa da Flor, durante o mês de maio. Este ano o evento vai ser dirigido por Tó Romano, diretor da Central Models, e vai ter algumas alterações no projeto que passa pelo embelezamento das ruas, praças, largos e habitações da cidade. Este ano, vão haver flores feitas de materiais reutilizados, como também flores naturais. A apresentação foi na quinta-feira passada, pelas 19h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A ideia é desafiar a população a colocar flores nas janelas, nos canteiros, nos jardins de todas as vilas e cidades, criar uma onda de embelezamento de todas as regiões do país de forma a torná-las ainda mais atrativas para o turismo mas, sobretudo, para os próprios portugueses.

O promotor do movimento salienta ainda a contribuição positiva na economia nacional gerada pelo desenvolvimento do turismo, e isso “é extremamente curioso porque ia tornar oportunidade para muitos e nos vários setores de atividade”.

Nesta festa há ainda um apelo alargado a outras cidades e vilas para aderirem a este movimento de embelezar as ruas durante este mês. Há também um ciclo de conferências.