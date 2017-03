Empresas podem cobrar por atrasos de pagamento do Estado

As empresas podem cobrar, no mínimo, 40 euros (mais juros) por cada fatura em atraso das entidades públicas.

De acordo com o estudo European Payment Report 2016, a maioria das empresas portuguesas – 56% – reconhece ainda não estar familiarizada com a Diretiva Europeia dos Atrasos de Pagamento, uma iniciativa da Comissão Europeia destinada a resolver, ou pelo menos reduzir, os problemas causados pelos atrasos de pagamento. Esta diretiva permite às empresa exercer o direito de cobrarem, no mínimo, 40 euros por fatura (mais juros) em caso de atraso de pagamento em transações entre empresas e com o setor público.

