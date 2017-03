Confraria Ibérica do Tejo lança livro sobre calçada à portuguesa

A Associação Independente para o Desenvolvimento Integrado de Alpiarça edita o livro “A Calçada Portuguesa na Vida de um Ourives do Chão – Memórias de Orlando Caetano”, no âmbito do projeto Confraria Ibérica do Tejo. O livro vai ser apresentado na Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de Lisboa, na Av. Dr. Francisco Luís Gomes, Quinta Conde dos Arcos em Lisboa, esta quinta-feira, às 15h. O livro é sobre a vida de Orlando Caetano, calceteiro, mas também sobre a calçada portuguesa e esta arte bem nacional. Fala de Conímbriga, do Roteiro da Romanização de Condeixa, Penela e Ansião, do Armazém de Moldes da Calçada, de algumas pedreiras da serra de Aire e Candeeiros e de uma empresa internacional especializada em trabalhos de calçada portuguesa. O livro é da autoria de João Serrano.

