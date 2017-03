Arte e cidadania em destaque nas comemorações do Dia Internacional da Mulher em Coruche

O programa de comemorações tem início a 8 de março, pelas 18h30 com a inauguração da quarta edição da exposição “Mostra Criativa e Artística DIM (Dia Internacional da Mulher) e DECA (Dia Europeu para a Criatividade Artística)” na galeria do Mercado Municipal de Coruche, dando voz à criatividade das artes plásticas de artistas coruchenses. A exposição ficará patente ao público no horário 09h00/12h30 e 14h00/17h30 até ao próximo dia 2 de abril.

No dia 21 de março, pelas 15h00, terá lugar a sessão formal de assinatura de protocolo entre o Município de Coruche e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) que prevê uma estreita colaboração entre estas duas entidades, na sequência também da adesão do município à Carta Europeia para a Igualdade entre Homens e Mulheres na Vida Local, cujo mediação nacional incumbe à Associação Nacional de Municípios e da celebração do dia 24 de Outubro o dia municipal da igualdade – medida prevista do plano nacional.

No dia 25 de março, Coruche é ponto de paragem do Roteiro Cidadania em Portugal – PARAR, PENSAR , AGIR!. Uma iniciativa da tutela da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade que visa desafiar as comunidades e redes locais a uma viagem de descoberta, reflexão e ação sobre cidadania e participação. Uma equipa de comunicação e de animação e uma carrinha devidamente equipada com recursos lúdicos-pedagógicos, vão pôr o concelho a pensar e agir sobre desigualdades, as discriminações e as violências que ainda persistem. A divulgação e ponto de partida será feita durante a manhã, junto ao Mercado Municipal (rua 5 de Outubro) e durante a tarde em sessão no Auditório do Pavilhão Municipal a partir das 15h00 em sessão aberta a todo o público.

Ainda, no espaço da exposição da galeria do mercado municipal de Coruche terá lugar mais uma sessão de “Um Poema na vila”, encontro de tertulianos que desta feita se reúnem sob o tema Poesia – inspiração ou transpiração?. A não perder no dia 12 de março, pelas 15h00.