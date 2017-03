Agrocluster prepara mostra internacional de produtos ribatejanos em Paris 

O Agrocluster Ribatejo vai realizar uma mostra promocional de produtos do setor agroindustrial da região em Paris, no próximo dia 23 de março.

O evento, designado como “Aliments du Portugal – Tradition & Innovation”, vai realizar-se no Consulado Geral de Portugal em Paris e vai ter em exposição diversos produtos agroalimentares portugueses para apresentação a compradores/distribuidores/importadores de produtos alimentares a operar no mercado francês. Paralelamente é também realizada uma montra sobre inovação, que dará enfoque a produtos inovadores das empresas associadas.

Esta ação é especialmente direcionada ao público profissional e é uma oportunidade dos empresários portugueses contarem diretamente com os canais de distribuição franceses. Os produtos em destaque vão ser a pêra rocha, maçã, purés de fruta, azeite, vinho, vinagres, molhos, sumos de fruta, compotas, marmeladas, mel, arroz, queijos, enchidos e frutos secos. Os técnicos do Agrocluster vão também elaborar um relatório sobre os potenciais compradores, sobre agendamento e organização de reuniões com potenciais compradores, sobre entidades locais a contatar e sobre o correto transporte de produtos para a mostra. Nesta ação, os produtos vão estar expostos num espaço comum e vai realizar também uma demonstração gastronómica preparada por um chef de renome com os produtos portugueses. As empresas participantes vão ser acompanhadas por um consultor especialista e vão ter acompanhamento técnico do Agrocluster.

Esta ação é realizada no âmbito do Projeto Promotejo, que tem o objetivo de reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas no domínio da internacionalização. É um projeto promovido pelo Agrocluster em parceria com a Nersant e é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo.