180 anos da AIP Festa começa com visita à Renova

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) está a assinalar os 180 anos e vai realizar um conjunto de visitas a empresas associadas que seja exemplo para o país.

A primeira visita acontece no dia 10 de março e é à fábrica da Renova em Torres Novas, com a participação do secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos. As visitas vão decorrer de março e novembro e vão ser visitas as indústrias com maior longevidade associativa e grande projeção.

A Renova foi fundada em 1939 e é uma marca europeia de produtos de grande consumo presente em mais de 60 países. Revolucionou o mercado o papel tissue, introduziu novas tendências (como o papel higiénico preto) e tem mantido investimentos constantes na tecnologia e no design. A AIP tem também já agendada uma nova edição dos conhecidos “Encontros da Junqueira”, para dia 17 de março, com o tema “O futuro próximo da economia portuguesa”, que vai juntar Ricardo Reis, professor na London School of Economics, e Daniel Bess, com moderação de Paulo Ferreira.