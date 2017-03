Projeto de alimentação saudável nas escolas

A Câmara do Cartaxo está a desenvolver um projeto de promoção da alimentação saudável nas escolas do concelho e contratou uma nutricionista para fazer o acompanhamento diário e atento às refeições escolares. “Não só permitiu monitorizar ainda mais o serviço prestado pela entidade que fornece as refeições, mas também disponibilizar mais informação aos encarregados de educação”, referindo-se à presença diária da nutricionista nos estabelecimentos de ensino durante o período de refeições escolares, assim como, à publicação das ementas semanais no site da Câmara, acompanhadas de fotografias diárias dos alimentos servidos”, refere nota da autarquia.

O projeto prevê ações como o Mini Chef, integrada na componente de apoio à família dos jardins-de-infância, ou ainda a participação na iniciativa Heróis da Fruta. Também os pais e encarregados de educação são chamados a participar na iniciativa “Pai…Mãe Almoças Comigo Hoje?” que possibilita que um adulto faça a refeição com o seu educando na cantina da escola para avaliar da qualidade das ementas.

Estão também previstas ações de sensibilização para a importância dos lanches saudáveis, desincentivando o consumo de salgados, doces e refrigerantes.