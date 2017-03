Peças de Teatro no Concelho de Tomar

Decorre até 27 de março mais uma edição da Mostra de Teatro Concelhia, uma iniciativa da Câmara de Tomar e dos grupos de teatro do concelho, a ter lugar no Cine-Teatro Paraíso e em mais vários espaços da cidade. A mostra teve início no dia 4, às 21h30, com a peça “Kusdiabos”, do grupo ULTIMAcTO!, que decorre ao balcão de uma tasca, adaptado a partir de textos de Rutinaldo Miranda Júnior. No sábado seguinte, pelas 15h, o Grupo de Teatro da ACD S. Silvestre apresenta “No Reino da Silvestrolândia”, uma adaptação de Vera Sousa a partir de dois clássicos dos contos infantis: “O Rei Vai Nu” de Hans Christian Andersen e “João e o Pé de Feijão” de Benjamin Tabar. Na quinta-feira, dia 16, pelas 11h, é vez do Grupo de Teatro do CIRE apresentar “O Segredo da Formiga”, numa encenação de Manuel António Sousa Nunes. No dia 17, pelas 21h30, surge o grupo brasileiro Procênio com o espetáculo “Utopia Sonho x Realidade”, que fala de um homem que vive com a família em condições de miséria absoluta mas que se recusa a deixar de sonhar.

Na terça-feira seguinte, 21, Dia Mundial da Poesia, a Mostra sai do Cine-Teatro para uma incursão no Complexo Cultural da Levada, às 21h30, com “Se te queres matar, porque não te queres matar?”, um trabalho do Espaço Zero que conjuga teatro e poesia a partir da correspondência entre Mário de Sá-Carneiro e o seu grande amigo Fernando Pessoa.

O mesmo grupo, em registo mais clássico, apresenta na sexta-feira, dia 24, às 21h30, no Cine-Teatro, “As Criadas”, com encenação de José Conchinha a partir da obra “Les Bonnes” de Jean Genet, em que duas criadas congeminam o assassínio da sua patroa.

No dia seguinte, pelas 18 horas, a Oficina de Teatro Canto Firme leva à cena, na sede daquela associação, “Cordéis Minimalistas”. O vazio é um desconforto, que faz qualquer lugar aceitável, é o ponto de partida para este espectáculo.

A Mostra termina no Dia Mundial do Teatro, segunda-feira, 27 de Março. Às 21h30 o Cine-Teatro Paraíso acolhe a peça “Tomar em Revista – Teatro de Carnaval”, histórias de tomarenses que provavelmente nunca hão-de ter uma rua com o seu nome, mas que fizeram parte do seu quotidiano e da nossa memória afectiva, com autoria e encenação de Carlos Carvalheiro.

Todos os espetáculos têm entrada gratuita.