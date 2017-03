Câmara apoia Praça de São Miguel com 73 mil euros

A Câmara Municipal de Abrantes vai apoiar financeiramente a obra de requalificação da Praça Central de São Miguel do Rio Torto com uma verba de 73.310 euros. A obra está orçamentada em mais de 230 mil euros e também com o apoio de mecenas.

Além disso, a autarquia vai apoiar a Casa do Povo na construção de um ringue polidesportivo, com uma verba de 35.880 euros (o total do investimento é superior a 156 mil euros). A construção deste recinto desportivo é agora mais premente, uma vez que a requalificação da praça de São Miguel vai obrigar à demolição do ringue aí existente. Esta praça, que vai ser requalificada pela União de Freguesias de S. Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, vai ter nova zona verde, equipamentos de recreio e lazer (bancos, parque infantil, “ginásio” ao ar livre) e Wc’s públicos.